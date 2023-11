Netflix: Was im November 2023 zu sehen ist

HQ

Der November steht endlich vor der Tür, und das bedeutet vor allem eines: Die Weihnachtszeit ist praktisch da. Weihnachten steht vor der Tür und die Streaming-Dienste beginnen damit, ihr festliches Angebot zu präsentieren, und für dieses Jahr hat Netflix eine Sammlung zu bieten. Darüber hinaus können sich Abonnenten auf viele Anime-Serien, Dokumentationen, Live-Sport und sogar vielversprechende Dramen freuen. Hier erfährst du, was du dir im November auf Netflix ansehen solltest.

Reihe

All the Light We Cannot See - November 2

Das Kriegsdrama handelt von einer blinden französischen Teenagerin, ihrem Onkel und einem deutschen Soldaten auf dem Höhepunkt der Nazi-Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Mit Mark Ruffalo in der Besetzung entwickelt sich diese Serie zu einer emotionalen und packenden Serie.

HQ

Onimusha - November 2

Werbung:

Diese Anime-Serie ist eine Adaption des Capcom-Franchise und der nächste Teil des erweiterten Videospiel-Angebots des Streamers.

Blue Eye Samurai - 3. November

Diese Anime-Serie folgt einem gemischtrassigen Samurai auf seinem Rachefeldzug im Japan der Edo-Zeit. Die Hauptrolle spielt eine beeindruckende Besetzung, darunter Randall Park, Brenda Song, Maya Erskine, Darren Barnet und George Takei.

Werbung:

HQ

Robbie Williams - 8. November

Diese Dokumentarserie erkundet das Leben des britischen Popstars und ehemaligen Take That-Mitglieds und fängt seine 30-jährige Karriere ein.

Der Netflix Cup - 14. November

Netflix testet die Gewässer der Live-Sportberichterstattung und bringt Formel-1-Fahrer und PGA-Tour-Golfer zu einem hochkarätig besetzten Team-Golf-Event zusammen.

Scott Pilgrim hebt ab - 17. November

In dieser Anime-Adaption der Graphic Novel schlüpfen die Darsteller aus dem Live-Action-Film erneut in ihre Rollen, um die Geschichte von Scott Pilgrim, Ramona Flowers und den sieben bösen Exen noch einmal zu erzählen.

HQ

Squid Game: Die Herausforderung - 22. November

In der größten Show, die Netflix je produziert hat, kämpfen Hunderte von Teilnehmern um einen Geldpreis von 4,56 Millionen US-Dollar, indem sie eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen, die auf der Erfolgsserie basieren.

HQ

Ausgelöscht - 30. November

Die Macher von Cobra Kai bewegen sich weg vom Dojo hin zu Action mit hohen Einsätzen, in dieser Comedy-Serie, in der eine Gruppe von Elite-Spezialkräften Stunden nach einer sehr, schweren Nacht in Las Vegas die Welt retten soll.

HQ

Filme

The Killer - November 10

Michael Fassbender spielt in diesem actiongeladenen Film, der auf der ganzen Welt spielt, einen rachsüchtigen Attentäter, der gegen seinen eigenen Verstand kämpft.

HQ

Am besten. Weihnachten. Jemals! - 16. November

Heather Graham ist die Hauptdarstellerin dieses festlichen Films über eine Frau, die versucht, die Wahrheit über den perfekten Weihnachtslebensstil einer anderen Frau herauszufinden. Jason Biggs spielt auch in diesem Weihnachtsfilm mit.

HQ

Leo - 21. November

Adam Sandler spielt in diesem albernen und charmanten Familienfilm eine animierte ältere Eidechse, die verschiedenen Kindern hilft, sich im Schulleben zurechtzufinden.

HQ

Familienwechsel - 30. November

Jennifer Garner und Emma Meyers spielen die Hauptrollen in diesem Familienfilm über zwei Frauen, die nach einer zufälligen Begegnung mit einem astrologischen Leser die Körper tauschen.