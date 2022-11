Netflix: Was im November 2022 zu sehen ist

HQ

Der Durchschnittsverbraucher wird allein auf den großen Streaming-Diensten mit neuen Inhalten bombardiert. Filme und Fernsehserien werden häufig und auf eine Weise hinzugefügt, die enorm schwierig sein kann, herauszufinden, was zu sehen ist und was neu ist.

Natürlich könnt ihr hier auf Gamereactor nach Rezensionen zu bestimmten Shows und Filmen Ausschau halten, aber wir denken auch, dass es sich lohnen könnte, eine Liste möglicher Highlights hinzuzufügen.

Haben wir also alles gesehen? Nein, natürlich nicht, aber basierend auf den Bewertungen, den beteiligten kreativen Persönlichkeiten und ein wenig Bauchgefühl haben wir eine Liste für Sie zusammengestellt und gleichzeitig versucht, ein breites Netz auszuwerfen.

Unten finden Sie die Liste mit einigen Originalbeschreibungen, um sie so offiziell wie möglich zu halten, sowie ausgewählte Trailer und Bilder.

Werbung:

HQ

Fernsehserie

Young Royals: Staffel 2 - 1. November

Blockbuster - 3. November

Können Sie sich überhaupt an das letzte Mal erinnern, als Sie einen physischen Film ausgeliehen haben? Stellen Sie sich vor, wie schwer es sein muss, eine solche Einrichtung im Jahr 2022 zu betreiben, und das ist die Prämisse einer neuen Netflix-Sitcom, in der wir dem letzten Blockbuster folgen können.

Werbung:

Manifest: Staffel 4 Teil 1 - 4. November

Manifest ist nach der Absage von NBC von den Toten zurückgekehrt. Netflix hat es für eine vierte Staffel wiederbelebt und jetzt werden wir endlich unsere Antworten auf alle Geheimnisse bekommen.

The Crown: Staffel 5 - 9. November

Netflix' fiktionalisierte Version der britischen Königsfamilie hat sich als äußerst beliebt erwiesen, und jetzt ist es an der Zeit, Königin Elizabeth II. in den wilden 90er Jahren zu folgen.

Die Mörderkrankenschwester gefangen nehmen - 11. November

HQ

1899 - 17. November

Dead to Me: Staffel 3 - 17. November

HQ

Mittwoch - 23. November

Die Idee war, Tim Burton die Addams Family-Filme aus den frühen 90ern machen zu lassen, aber als er Batman machte, musste er passen. Jetzt bekommt er seine Chance mit der schrulligen Familie in der vielversprechenden Serie Mittwoch.

Filme

HQ

Enola Holmes 2 - 4. November

Enola ist jetzt ein großes Mädchen und kann sicherlich selbst Fälle lösen. Aber mit etwas Hilfe von ihren Freunden. Und wahrscheinlich auch ihr etwas berühmterer Bruder Sherlock.

Falling for Christmas - 10. November

Ja, es ist wieder Zeit für Weihnachten, was immer Weihnachtsfilme bedeutet. Eine davon auf Netflix ist Falling for Christmas, wo eine verwöhnte Erbin bei einem Skiunfall bewusstlos wird und ein oder zwei Dinge darüber lernt, dankbar zu sein und sich um andere Menschen zu kümmern. Wir sollten keine Überraschungen erwarten, aber hoffentlich etwas gesunden Familienspaß.

Der Drache meines Vaters - 11. November

Der atemberaubend schöne Animationsfilm My Father's Dragon startet nächste Woche für Netflix und bietet Abenteuer mit Elmer Elevator, der auf Wild Island nach einem Drachen sucht. Wir haben hohe Erwartungen an diese.

Das Wunder - 16. November

Weihnachten mit dir - 17. November

Slumberland - 18. November

Die Schwimmer - 23. November