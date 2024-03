Netflix: Was im März 2024 zu sehen ist

HQ

Wenn Sie gerade die sechste Staffel von Avatar: The Last Airbender und Formula 1: Drive to Survive abgeschlossen haben und sich gefragt haben, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit als nächstes auf Netflix richten sollten, haben wir einige sehr gute Möglichkeiten für Sie. Der März 2024 bringt ein paar wirklich starke Hits auf den Streaming-Dienst, also um Sie auf das Angebot vorzubereiten, werfen wir einen Blick darauf, was Sie im kommenden Monat sehen sollten.

Aber bevor wir so weit kommen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf der Grundlage eines UK-Veröffentlichungszeitplans getroffen, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Informationen suchen.



Fernsehserie

Der Netflix Slam - 3. März

Netflix testet weiterhin die Gewässer der Live-Sportberichterstattung mit einem Freundschaftsspiel zwischen Rafa Nadal und Carlos Alcaraz.



Full Swing (Staffel 2) - 6. März

Die Sport-Doku-Serie, die auf der PGA Tour und den LIV Golf Circuits basiert, kehrt zurück, um einer Sammlung von Athleten zu folgen, die ihren Namen in die Geschichtsbücher des Sports eintragen wollen.



Die Herren - 7. März

Guy Ritchie kehrt zu seinem britischen Krimi-Franchise zurück, um die Geschichte von Eddie Halsted zu erzählen, der das große Anwesen seines Vaters erbt, nur um festzustellen, dass es auch die Basis für die größte Marihuana-Farm des Landes ist.

Chicken Nugget - 15. März

Diese bizarre Serie stammt aus Südkorea und handelt von einem Vater, der versucht, seine Tochter zu retten, die kürzlich von einer ungewöhnlichen Maschine in ein Chicken Nugget verwandelt wurde.

3 Körperproblem - 21. März

3 Body Problem stammt von dem kreativen Duo, das Game of Thrones auf die Fernsehbildschirme auf der ganzen Welt gebracht hat, und ist das neueste große Projekt von D.B. Weiss und David Benioff, wobei es sich um eine Big-Budget-Adaption von Liu Cixins Roman handelt, eine Serie mit Eiza Gonzales, Jack Bradley, Benedict Wong und anderen.



Filme

Spaceman - 1. März

Adam Sandler spielt einen polnischen Astronauten, der die Aufgabe hat, zur Venus zu reisen, um den Preis, dass er aufgrund seines wissenschaftlichen Ehrgeizes möglicherweise seine Familie verliert. In diesem Film spielt Paul Dano auch eine spinnenartige Kreatur aus Anbeginn der Zeit.

The Monuments Men (2014) - 7. März

Dieser Film aus dem Zweiten Weltkrieg bringt eine hochkarätige Besetzung zusammen, darunter George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray und John Goodman, um die Geschichte eines Zuges von Soldaten zu erzählen, die die Aufgabe haben, Kunst und andere kreative Wunder zu finden und vor den Nazis zu schützen, die sie gestohlen haben und zu zerstören drohen.



Burgfräulein - 8. März

Millie Bobby Brown führt dieses Fantasy-Epos über eine zukünftige Prinzessin an, die in einen düsteren Berg geworfen wird, um eine Schuld gegenüber dem furchterregenden Drachen zu begleichen, der darin lauert. Unnötig zu erwähnen, dass sie sich nicht umdrehen und dieses Schicksal akzeptieren wird, was den Weg zu einem actiongeladenen Fluchtversuch voller aller Arten von Gefahren und Gefahren ebnet.

The Matrix Resurrections (2022) - 9. März

Der neueste Teil der langjährigen und beliebten Sci-Fi-Serie. The Matrix Resurrections bringt mehrere Mitglieder der Besetzung zurück, wobei Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss ihre Rollen wieder aufnehmen, um eine Geschichte zu erkunden, in der Neo wieder einmal herausfinden muss, ob die Realität real ist oder nicht.

Ford v Ferrari (2019) - 15. März

Christian Bale und Matt Damon sind die Hauptdarsteller in diesem Film, der Fords Bemühungen zeigt, Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu besiegen. Dieser Film ist perfekt für Benzinfans und befasst sich mit dem Aufstieg der Marke Shelby und dem tragischen Tod des Fahrers Ken Miles.



Irish Wish - 15. März

Lindsay Lohan kehrt in ihrer nächsten Netflix-Rom-Com ins Rampenlicht zurück. Irish Wish nimmt die ikonische Schauspielerin mit nach Irland, wo sie an der Hochzeit der Liebe ihres Lebens und ihrer besten Freundin teilnehmen muss. Peinlich!



Top Gun: Maverick (2022) - 22. März

Top Gun: Maverick ist immer noch eines der jüngsten Milliarden-Dollar-Epen der Filmindustrie, und in diesem Film führt das Pilotenass Maverick ein Team junger Elite-Absolventen auf eine gewagte und wirklich gefährliche Mission.

Der Lohn der Angst - 29. März

Dies ist ein Remake des Films aus den 50er Jahren, in dem ein Team von Eliteagenten innerhalb von 24 Stunden zwei mit Sprengstoff beladene Lastwagen durch die Wüste fährt. Regisseur Julien Leclarq führt diese Version des Films an, die actiongeladen und sehr spannend aussieht.