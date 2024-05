Netflix: Was im Mai 2024 zu sehen ist

HQ

Wenn das Wetter wärmer wird, werden viele von Ihnen zweifellos mehr Zeit damit verbringen wollen, sich in der Sonne zu aalen. Netflix versucht jedoch sein Bestes, um Sie an den Bildschirm zu fesseln, und tut dies mit einer Reihe neuer Filme in Spielfilmlänge und aufregenden Serien, die auf dem Streamingdienst erscheinen. Mit einigen, auf die Sie sich freuen können, erfahren Sie hier, was Sie im Mai auf Netflix sehen sollten.

Das schwarze Telefon (2021) - 3. Mai

In diesem Horrorfilm spielt Ethan Hawke einen sadistischen Entführer, der sich einen 13-jährigen Jungen schnappt, der über ein abgeschaltetes Telefon Telefonanrufe von früheren Entführungsopfern abhören muss.

Bullet Train (2022) - Mai 3

Brad Pitt spielt die Hauptrolle in diesem Actionfilm, in dem eine Gruppe von Attentätern in einem Hochgeschwindigkeitszug in Japan gefangen ist und alle versuchen, die gleiche Mission zu erfüllen, bevor die anderen es schaffen, die Früchte zu ernten.

Unfrosted - Mai 3

Jerry Seinfeld führt diese Komödie an, in der es darum geht, wie Kellogg's das ikonische Pop Tart schuf und dabei rivalisierende Lebensmittelhersteller schlug.

Das Finale: Angriff auf Wembley - 8. Mai

Diese Dokumentarserie untersucht die verrückten Ereignisse des Finales der EM 2020 zwischen England und Italien, bei dem ein Haufen Hooligans das ikonische Stadion stürmte.

Bodkin - 9. Mai

In dieser Comedy-Serie strömen eine Reihe von Podcastern nach Irland, um einen Cold Case zu lösen, nur um festzustellen, dass er aus einem sehr finsteren Grund ungelöst blieb.

Mutter der Braut - 9. Mai

Brooke Shields und Miranda Cosgrove spielen die Hauptrollen in dieser romantischen Komödie über eine Mutter, die erfährt, dass ihre Tochter den Sohn des Mannes heiratet, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat.

Das Blut des Zeus (Staffel 2) - 10. Mai

Die Anime-Serie kehrt nach längerer Pause zurück. Hier wird Heron, der Sohn des Zeus, mit den Folgen des Kampfes gegen die Seraphim konfrontiert und wie er sich auf die Olympier ausgewirkt hat.

Pokémon Horizons: Die Serie (Teil 2) - 10. Mai

Im nächsten Kapitel des Anime-Abenteuers setzt die Bande ihre Reise durch die Paldea-Region fort.

Bridgerton (Staffel 3: Teil 1) - 16. Mai

Das äußerst beliebte und lustvolle Historiendrama kehrt zum Streamer zurück und bringt mehrere neue heiße und freche Handlungsstränge für die aristokratische Bridgerton-Familie mit sich.

The 8 Show - 17. Mai

In diesem koreanischen Drama kämpft eine Gruppe von Kandidaten um einen Teil des Geldpreises. Der Haken an der Sache ist, dass jede Rettungsleine, die sie verwenden, um das Endziel zu erreichen und den Preis zu beanspruchen, dazu führt, dass Gelder vom Endpreispool abgezogen werden.

Thelma das Einhorn - 17. Mai

In diesem Animationsfilm wird ein Pony zu einem sehr berühmten Einhorn und stellt sich allen Herausforderungen und Anforderungen, die ein Leben im Rampenlicht mit sich bringt.

Atlas - 24. Mai

Jenny from the Block begibt sich in diesem Action-Epos über einen Soldaten, der die Aufgabe hat, eine gefährliche KI zu finden, die in der Lage ist, die Menschheit, wie wir sie kennen, zu vernichten, in den Kosmos.

Jurassic World: Chaostheorie - 24. Mai

Die Fortsetzung von Camp Cretaceous. In dieser animierten Show untersucht ein junger Paläontologe verschiedene prähistorische Bestien, während er in der Wildnis Kaliforniens lebt.