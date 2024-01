Netflix: Was im Januar 2024 zu sehen ist

HQ

Während wir alle einen arbeitsreichen Dezember hinter uns haben, verlangsamt sich das neue Jahr nicht, wenn es um neue Inhalte geht, die auf Netflix ihr Debüt feiern. Der Streamer hat eine ganze Reihe von Originalfilmen und TV-Serien geplant und erweitert seine Bibliothek mit einer Reihe spannender anderer Projekte. Da eine Menge ansteht, erfährst du hier, was du dir im Januar 2024 auf Netflix ansehen solltest.



Fernsehserie:

Fool Me Once - 1. Januar

Michelle Keegan ist die Hauptdarstellerin dieser Mystery-Serie über eine Witwe, deren Leben aus den Fugen gerät, als sie ihren verstorbenen Ehemann auf der Nanny-Kamera ihres Kindes sieht.

Die Brüder Sonne - 4. Januar

Michelle Yeoh spielt die Hauptrolle in dieser Action-Comedy-Serie über einen skrupellosen Gangster aus Taipeh, der nach Los Angeles reist, um seine Mutter und seinen jüngeren Bruder zu beschützen, nachdem sein Vater ermordet wurde.

Köstlich im Dungeon - 4. Januar

In diesem Netflix-Original-Anime erkundet eine Gruppe von Abenteurern einen gefährlichen Dungeon, in der Hoffnung, eine der Schwestern des Mitglieds zu finden, nachdem sie von einem Drachen gefressen wurde.

Break Point (Staffel 2) - 10. Januar

Die zweite Staffel der Tennis-Doku-Show folgt einer Vielzahl der berüchtigtsten und ikonischsten Athleten des Sports, die an den Top-Turnieren der Welt teilnehmen.

Sonic Prime (Staffel 3) - 11. Januar

In der dritten Staffel der animierten Kinderserie reisen Sonic und die Bande weiter durch das Multiversum, um es vor dem zerstörerischen Dr. Eggman zu beschützen.

Griselda - 25. Januar

Sofia Vergara führt die Besetzung dieses Bio-Dramas über Griselda Blanco an, eine Frau, die in den 70er Jahren als eine der skrupellosesten Kartellführerinnen Kolumbiens berüchtigt wurde.

Masters of the Universe: Revolution - 25. Januar

Kevin Smiths Adaption der Marke Masters of the Universe wird diesen Monat mit der ersten Staffel von Revolution fortgesetzt, in der es darum geht, wie He-Man und Teela zusammenarbeiten, um Eternia vor Skeletor zu retten, nachdem er die ikonischen Helden besiegt hat.

Filme:

Bitconned - 1. Januar

Diese Kriminaldokumentation untersucht, wie Ray Trapani zu einem der größten Betrüger in der Geschichte der Kryptowährung wurde.

Gute Trauer - 5. Januar

Dan Levy findet sich vor der Kamera und auf dem Regiestuhl sitzend in dieser romantischen Komödie wieder, die ebenfalls aus der Feder von Levy stammt und von einem Mann handelt, der nach dem Tod seines Mannes nach Paris reist.

Transporter 2 - 7. Januar

Jason Statham spielt die Hauptrolle in dieser Fortsetzung des Actionfilms aus dem Jahr 2007 über einen Mann, der das entführte Kind eines mächtigen US-Beamten retten muss.

Dune - 9. Januar

Mit Part Two, der im März in die Kinos kommt, bringt Netflix das erste Kapitel von Denis Villeneuves epischer Sci-Fi-Adaption aus dem Jahr 2021 zu Nutzern auf der ganzen Welt.

Sonic the Hedgehog 2 - 10. Januar

Ben Schwartz kehrt in dieser Live-Action-Fortsetzung aus dem Jahr 2022 als Blue Blur zurück, in der auch Jim Carrey wieder als Dr. Robotnik und Idris Elba als Knuckles sein Debüt geben.

Aufzug - 12. Januar

Kevin Hart spielt an der Seite von Gugu Mbatha-Raw die Hauptrolle in dieser Action-Komödie über einen Meisterdieb, der sich mit seiner Ex-Freundin zusammentut, um Gold im Wert von 100 Millionen Dollar aus einem 777-Passagierflugzeug zu stehlen.

Morbius - 13. Januar

Es ist endlich Morbin' Zeit für Netflix-Nutzer, denn der notorisch schlechte Superheldenfilm mit Jared Leto aus dem Jahr 2022 kommt Mitte des Monats auf den Streamer.

Die Küche - 19. Januar

Daniel Kaluuya gibt sein Debüt als Regisseur in diesem Film über zwei junge Männer, die für die Bewohner von The Kitchen kämpfen, einer Gemeinschaft, die sich weigert, ihre Häuser in einer dystopischen Version Londons zu verlassen.