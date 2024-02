Netflix: Was im Februar 2024 zu sehen ist

HQ

Der Januar war ein ziemlich fantastischer Monat für Neuzugänge bei Netflix, aber was hält der zweite Monat des Jahres für Abonnenten bereit? Der Februar bringt eine Reihe aufregender neuer Originalserien und -filme sowie eine Liste bestehender Projekte, die Fans bestaunen können, und wir haben die Filme und das Fernsehen herausgesucht, nach denen Sie Ausschau halten sollten.

Aber bevor wir darauf eingehen, ein kurzer Haftungsausschluss: Wir haben unsere Auswahl auf Netflix UK Ergänzungen gestützt, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Informationen zu Ihrer Region suchen.



Fernsehserie:

Deadwater Fell - 7. Februar

David Tennant ist der Hauptdarsteller dieser BBC-Dramaserie, die ein erschütterndes Verbrechen untersucht, das eine ländliche schottische Gemeinde erschüttert.

Ein Tag - 8. Februar

Basierend auf dem Roman von David Nicholls folgt dieses romantische Drama zwei jungen Menschen, die sich versprechen, in Kontakt zu bleiben, nachdem sie ihre Abschlussnacht zusammen verbracht haben.

Liebhaber, Stalker, Killer - 9. Februar

Diese Krimi-Doku-Serie befasst sich mit einem Mechaniker, der, während er sich online mit einer Frau verabredet, eine Besessenheit formuliert, die bald zu einem ernsten und erschreckenden Ende führt.

Avatar: Der letzte Luftbändiger - 22. Februar

Netflix' Live-Action-Version der kultigen Nickelodeon-Serie folgt der Geschichte des Avatars Aang, der die Aufgabe hat, alle Elemente zu meistern und gleichzeitig seine Freunde vor der zerstörerischen Feuernation zu verteidigen.

Formel 1: Drive to Survive (Staffel 6) - 23. Februar

Die sechste Staffel der wohl beliebtesten Sport-Doku-Serie von Netflix soll die Ereignisse der Formel-1-Saison 2023 abdecken und gleichzeitig die Fans auf die Saison 2024 vorbereiten, die Ende des Monats beginnt.

Code 8: Teil II - 28. Februar

Die lang erwartete Fortsetzung des Sci-Fi-Superhelden-Actionfilms. In diesem Film kämpfen Robbie und Stephen Amell darum, einem jungen Mädchen zu helfen, die Gerechtigkeit zu bekommen, die ihr ermordeter Bruder verdient.



Filme:

November Criminals (2017) - 1. Februar

Ansel Elgort und Chloë Grace Moretz spielen die Hauptrollen in diesem Kriminalfilm über zwei beste Freunde, die den Mord an einem ihrer Schulkameraden untersuchen.

Orion und die Finsternis - 2. Februar

DreamWorks Animation erweckt dieses Abenteuer zum Leben, in dem ein kleiner Junge neben der physischen Manifestation seiner Ängste auf eine große Reise geht.

König Richard (2021) - 6. Februar

In diesem Oscar-prämierten Film geht es um die Williams-Schwestern und wie sie aufwuchsen und zu Tennis-Superstars ausgebildet wurden. Es war auch der Film, für den Will Smith seinen ersten Oscar gewann, bevor er Chris Rock live auf der Bühne ohrfeigte und kurz darauf für seine Taten aus der Academy geworfen wurde.

Grünes Buch (2018) - 10. Februar

Viggo Mortensen und Mahershala Ali spielen die Hauptrollen in diesem hochgelobten Drama, das das Leben eines italo-amerikanischen Türstehers verfolgt, der in den 1960er Jahren zum Fahrer eines afroamerikanischen klassischen Pianisten wird, der durch den amerikanischen Süden tourt. Dieser Film gewann mehrere Oscars, darunter 2019 als bester Film.

Haus zu vermieten - Februar 10

In diesem Horrorfilm geht es um eine Vermieterin, die von einem beängstigenden Kult gequält wird.

Spieler - 14. Februar

Gina Rodriguez führt eine Besetzung an, in der auch Tom Ellis und Damon Wayans Jr. mitspielen, in dieser romantischen Komödie über einen New Yorker Sportjournalisten, der sich mit gelegentlichen Verabredungen auskennt und sich in eines ihrer Ziele verliebt.

Mein Sohn (2021) - 20. Februar

James McAvoy und Claire Foy spielen die Hauptrollen in diesem Kriminaldrama über ein junges geschiedenes Paar, das nach seinem vermissten siebenjährigen Sohn sucht, der von einem Campingplatz entführt wurde.