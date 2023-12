Netflix: Was im Dezember 2023 zu sehen ist

HQ

Da die Feiertage immer näher rücken, hat Netflix eine ziemlich große Auswahl an Originalinhalten zusammengestellt, um seine Fans während der Weihnachts- und Neujahrszeit zu begeistern. Mit einer ganzen Sammlung von Filmen und Fernsehsendungen, nach denen Sie Ausschau halten sollten, haben wir die aufregendsten Neuzugänge herausgesucht, die im Dezember 2023 auf Netflix erscheinen werden.

Fernsehserie:

Die ikonischen Archie-Comics, die als Grundlage für Riverdale dienten, wurden in dieser kommenden Serie in Bollywood behandelt.

Unter Druck: Das US-amerikanische Frauen-WM-Team - 12. Dezember

Dieser Dokumentarfilm begleitet die US-amerikanische Frauenfußballmannschaft während ihrer Kampagne bei der letzten Weltmeisterschaft.

The Crown (Staffel 6 - Teil 2) - 14. Dezember

Nach sechs Staffeln endet die Dramaserie im Dezember dieses Jahres endlich und erkundet den letzten Teil der Regentschaft von Queen Elizabeth.

Yu Yu Hakusho - 14. Dezember

Diese japanische Live-Action-Adaption soll dem gleichnamigen kultigen Manga und Anime eine einzigartige Note verleihen.

Ricky Gervais: Armageddon - 25. Dezember

Der berühmte Comedian ist zurück für ein weiteres (zweifelsohne) rekordverdächtiges Stand-up-Special.

Pokémon Concierge - 28. Dezember

The Pokémon Company und Netflix haben sich zusammengetan, um die Abenteuer von Haru und verschiedenen Taschenmonstern während ihrer Zeit in einem Pokémon-Resort zum Leben zu erwecken.

Berlin - 29. Dezember

Dieses Money Heist-Prequel sieht die Rückkehr von Pedro Alonso und dreht sich um seine Zeit in Berlin während seines goldenen Zeitalters.

Filme:

Natalie Portman und Julianne Moore spielen die Hauptrollen in diesem Drama über eine junge Schauspielerin, die nach Georgia reist, um das Leben einer umstrittenen Frau zu studieren.

Green Lantern (2011) - 7. Dezember

Ryan Reynolds spielt den DC-Helden in diesem notorisch schlechten Superhelden-Streifen.

Leave the World Behind - 8. Dezember

Eine All-Star-Besetzung mit Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke und Myha'la Herrold führt diese postapokalyptische Komödie an.

Chicken Run: Dawn of the Nugget - 15. Dezember

Aardman ist zurück mit einem brandneuen Stop-Motion-Animationsprojekt, das die Geschichte seiner berühmten Chicken Run-Serie fortsetzt.

Spider-Man: No Way Home Extended Edition (2021) - 15. Dezember

Sie haben den Originalschnitt gesehen, aber machen Sie sich bereit für eine Spider-Man-Bonanza mit 11 Minuten zusätzlichem No Way Home-Material in dieser erweiterten Version.

American Underdog (2021) - 16. Dezember

Zachary Levi spielt den ehemaligen Hall of Fame-Quarterback Kurt Warner in diesem Biopic über das Leben des NFL-Spielers.

Marry Me (2021) - 16. Dezember

Owen Wilson und Jennifer Lopez kommen für diese romantische Komödie zusammen, die bald alles andere als eine Liebesgeschichte ist.

Maestro - 20. Dezember

Bradley Cooper spielt die Hauptrolle und führt Regie in dieser dramatisierten Interpretation des Lebens des Komponisten Leonard Bernstein an der Seite von Carey Mulligan.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire - 22. Dezember

Im ersten Teil von Zack Snyders vielversprechender und actiongeladener Science-Fiction-Filmreihe Rebel Moon wird Sofia Boutella eine Fremde spielen, die eine friedliche Kolonie vor einer tyrannischen Macht verteidigt.