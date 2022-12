Netflix: Was im Dezember 2022 zu sehen ist

HQ

Die Ferienzeit ist eine Zeit, um die Füße hochzulegen, sich mit warmen Getränken gemütlich zu machen und alle Arten von Filmen und Fernsehserien mit Familie und Freunden zu sehen, aber was genau sollten Sie dieses Jahr sehen? Nun, wenn Sie ein Netflix-Abonnement haben, können wir Ihnen vielleicht mit dieser Sammlung von Filmen und Serien helfen, die in den kommenden Tagen und Wochen auf dem Streamer ankommen werden.

Fernsehserie

Sackgasse - 1. Dezember

CAT - 9. Dezember

Glitter - 14. Dezember

Im polnischen Sopot navigieren 1976 drei entschlossene Frauen durch soziale und politische Veränderungen, während sie nach Unabhängigkeit, finanzieller Freiheit und Liebe streben.

Alice in Borderland: Staffel 2 - 22. Dezember

Die Spiele sind tödlicher, diese Welt wilder und grausamer; aber wird Arisu es jemals zurück in die reale Welt schaffen - und wird es alles wert sein, was er verloren hat?

The Witcher: Blood Origin - 25. Dezember

Mehr als tausend Jahre vor der Welt von The Witcher vereinen sich sieben Ausgestoßene in der Elfenwelt in einer Blutsuche gegen eine unaufhaltsame Macht.

Time Hustler - 25. Dezember

Verrat - 26. Dezember

Mein nächster Gast mit David Letterman und Wolodymyr Selenskyj - TBA

David Letterman reist nach Kiew, Ukraine, um ein ausführliches Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu führen, was sicherlich ein Interview sein wird, wie wir es noch nie mit diesem mutigen Mann gesehen haben.

Filme

Troll - 1. Dezember

Als eine Explosion in den norwegischen Bergen einen alten Troll weckt, ernennen die Beamten einen furchtlosen Paläontologen, um zu verhindern, dass er tödliche Verwüstungen anrichtet.

Scrooge: A Christmas Carol - 2. Dezember

An einem kalten Weihnachtsabend hat der selbstsüchtige Geizhals Ebenezer Scrooge noch eine Nacht, um sich seiner Vergangenheit zu stellen - und die Zukunft zu verändern -, bevor die Zeit abläuft.

Krieger der Zukunft - 2. Dezember

Guillermo del Toros Pinocchio - 9. Dezember

Der Oscar-prämierte Filmemacher Guillermo del Toro erfindet die klassische Geschichte einer zum Leben erweckten Holzpuppe in dieser atemberaubenden Stop-Motion-Musikgeschichte neu.

Ich glaube an den Weihnachtsmann - 14. Dezember

A Not So Merry Christmas - 20. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery - 23. Dezember

Im Nachfolger von Rian Johnsons Knives Out reist Detective Benoit Blanc nach Griechenland, um die Schichten eines Mysteriums mit einer neuen Besetzung schillernder Verdächtiger abzuschälen.