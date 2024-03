Netflix: Was im April 2024 zu sehen ist

HQ

Der letzte Monat war ein Mega-Monat für Netflix-Abonnenten, da der Streamer alle möglichen aufregenden und interessanten Filme und TV-Serien vorgestellt hat, aber dieser April ist eine andere Geschichte. Es gibt zwar ein paar spannende Projekte, auf die man sich freuen kann, aber das Angebot ist deutlich schwächer als in der Vergangenheit. Um zu sehen, was dieser Monat für uns bereithält, haben wir die aufregendsten Neuzugänge ausgewählt, die für diesen Monat geplant sind, wobei unsere Auswahl alle auf britischen Ergänzungen basiert.

Gemeinsam: Triple-Gewinner - 2. April

Manchester City sind derzeit die Mannschaft, die es im globalen Fußball zu schlagen gilt, nachdem der Premier League Verein in seiner Saison 2022/23 die äußerst anspruchsvolle Aufgabe erfüllt hat, das Triple zu erobern. Während einer Saison gewann Man City die Premier League, die FA Cup und die Champions League, und diese Dokumentation gibt uns einen Einblick in diese Saison und die Prüfungen und Schwierigkeiten, mit denen das Team konfrontiert war.

HQ

Akten des Unerklärlichen - 3. April

Wir Menschen lieben es, Verschwörungen für Dinge zu erfinden, die wir mit Logik und Wissenschaft nicht ganz erklären können. Diese neue Doku-Serie erforscht einige der seltsamsten und ungewöhnlichsten Vorkommnisse und Verschwundenen, die die Menschheit je erlebt hat.

Werbung:

Ripley - 4. April

Sie sind wahrscheinlich mit The Talented Mr. Ripley vertraut, da die Figur in der Vergangenheit der Star verschiedener Filme und Adaptionen war, wobei die berühmteste wahrscheinlich Matt Damons Version in den 90er Jahren war. Andrew Scott von Fleabag gibt der Figur nun seine eigene Note in dieser neuen Adaption dieser Geschichte, die in einem Schwarz-Weiß-TV-Format erscheint.

HQ

Werbung:

Parasyte: Der Graue - 5. April

Parasyte: The Grey stammt vom Schöpfer von Train to Busan und ist Yeon Sang-Hos neuestes TV-Projekt. Diese Horrorserie ist eine Adaption des Mangas von Hitoshi Iwaaki, in dem Menschen Krieg gegen eine nicht identifizierte parasitäre Lebensform führen, von menschlichen Wirten leben und ihre Kraft für ihre eigenen finsteren und unklaren Zwecke aufzehren.

HQ

Scoop - 5. April

Dieses Drama erzählt eines der berüchtigtsten Interviews, das die BBC-Sendung Newsnight je ausgestrahlt hat. In Scoop verkörpert Gillian Anderson die Nachrichtensprecherin Emily Maitlis, während sie Prinz Andrew (gespielt von Rufus Sewell) vorbereitet und dann interviewt, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass der Royal mit dem berüchtigten und angeklagten Jeffrey Epstein in Verbindung stand und mit ihm zu tun hatte.

HQ

Woody Woodpecker geht ins Camp - 12. April

Der berühmte und normalerweise lästige Woody Woodpecker ist zurück und sucht ein neues Zuhause bei Camp Woo Hoo. Der örtliche Inspektor bedroht jedoch Woodys Pläne, neue Wurzeln zu schlagen, was zweifellos dazu führen wird, dass sich die beiden für alle möglichen familienfreundlichen Späße und verrückten Aktivitäten gegenüberstehen.

Rebel Moon - Teil Zwei: Der Narbengeber - 19. April

Zack Snyders Sci-Fi-Fortsetzung wird diesen Monat die große Neuerung von Netflix sein, da The Scargiver Sofia Boutellas Kora ihren Rachefeldzug gegen das Imperium beginnt. Dieser Film setzt dort an, wo Child of Fire endete, und zeigt, wie die Darsteller ihre Rollen für actiongeladenere kosmische Abenteuer voller Zeitlupenflair und in kreativen und lebendigen Welten, die über die ganze Galaxie verstreut sind, wieder aufnehmen.

HQ

Stadtjäger - 25. April

Diese Live-Action-Adaption des japanischen Mangas dreht sich um einen talentierten Schützen und eine Dame, die sich mit der Schwester seiner verstorbenen Partnerin zusammentun, um seinen unnatürlichen Tod zu untersuchen. Diese Serie zielt darauf ab, düstere japanische Krimis zu liefern, die alle mit komödiantischen Elementen und viel Action aufgepeppt sind.

Dead Boy Detectives - 25. April

Dead Boy Detectives handelt von zwei Teenager-Geistern, die beschließen, im Reich der Lebenden zu bleiben, um Verbrechen und Geheimnisse für ihre übernatürliche Kundschaft zu lösen. Als jedoch ein mächtiger Hexengegner ihre Wege kreuzt, wird es für das Duo deutlich komplizierter.