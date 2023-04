Netflix: Was im April 2023 zu sehen ist

HQ

Es ist ein neuer Monat und das bedeutet, dass es in den nächsten Wochen eine Reihe neuer Filme und Serien auf Netflix geben wird. Aber da bereits viel verfügbar ist und Tonnen hinzugefügt werden, was sollten Sie zuerst sehen? Hier ist unsere Auswahl dessen, was Sie auf Netflix aus den Neuzugängen im April 2023 sehen können.

Fernsehserie

Rindfleisch - 6. April

Steven Yeun und Ali Wong spielen die Hauptrollen in dieser Comedy-Serie über zwei Personen, die nach einem Vorfall im Straßenverkehr eine Fehde beginnen.

Amerikanische Fahndung: Der Bombenanschlag auf den Boston-Marathon - 12. April

Archiviertes Filmmaterial, Interviews und Reenactments zeigen den erschütternden Tag, der Boston bis ins Mark erschütterte.

Florida Man - 13. April

Edgar Ramírez spielt in dieser verrückten Krimiserie einen Ex-Polizisten, der versucht, die Freundin eines Gangsters zu finden.

Schimpansenreich - 19. April

Dieser Dokumentarfilm befasst sich mit einer der größten Schimpansengesellschaften der Welt.

Brooklyn Nine-Nine (Staffel 8) - 20. April

Die letzte Staffel der beliebten Comedy-Serie feiert ihr Debüt auf dem Streaming-Dienst und schließt die Geschichte von Jake, Amy und dem 99. Bezirk ab.

Der Diplomat - 20. April

Keri Russell spielt die Hauptrolle in diesem Politthriller, der sich um eine Karrierediplomatin dreht, die mit Problemen bei der Arbeit und zu Hause konfrontiert ist.

Firefly Lane (Staffel 2 Teil 2) - 27. April

Die Saga von Tully und Kate endet mit den letzten Episoden der Dramaserie mit Katherine Heigl und Sarah Chalke in den Hauptrollen.

Sweet Tooth (Staffel 2) - 27. April

In der zweiten Staffel der DC-Comic-Adaption versuchen der halb Mensch, halb Hirschjunge Gus und seine Freunde, den Fängen eines ruchlosen Arztes zu entkommen.

König der Sammlerstücke: Der goldene Touch - 28. April

Diese Doku-Serie folgt dem Leben in einem Auktionshaus, das sich auf den Verkauf seltener Sammlerstücke spezialisiert hat.

Filme

Das tiefe Haus - 1. April

Ein Horrorfilm, der untersucht, was passiert, wenn ein paar YouTuber in einen See tauchen, um ein Haus unter dem trüben Wasser zu entdecken.

Monster Hunter - 6. April

Milla Jovovich spielt die Hauptrolle in der Live-Action-Adaption von Capcoms Bestien-tötender Videospielserie.

Chupa - 7. April

Dieser familienfreundliche Film zeigt einen kleinen Jungen, der seine Familie in Mexiko besucht, als er auf ein mythisches Baby Chupacabra stößt, das sich unter dem Haus der Familie versteckt.

Nobody - 13. April

Bob Odenkirk spielt einen ehemals pensionierten Auftragskiller, der nach einem Kampf in einem Bus in eine Welt des Tötens zurückgekehrt wird.

Das letzte Königreich: Sieben Könige müssen sterben - 14. April

Die langjährige historische Serie findet ihren Abschluss mit einem Filmfinale, das das letzte Kapitel der Geschichte von Uhtred von Bebbanburg erzählt.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always - 19. April

Die mächtigen Morphin Power Rangers kehren zurück, um sich einem vertrauten, aber gefährlichen Feind zu stellen, der die Welt bedroht.