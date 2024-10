Netflix: Was gibt es im Oktober 2024 zu sehen?

HQ

Jetzt, da der Sommer vorbei ist und wir uns voll und ganz im Herbst befinden, suchen viele von Ihnen zweifellos nach etwas Interessantem, um Ihre Abende zu füllen, wenn die Nächte hereinbrechen. Netflix hat wie üblich viele aufregende Ergänzungen für den Monat Oktober geplant, und wir haben die besten aus der Gruppe herausgesucht, die es wert sind, im Auge behalten zu werden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass wir unsere Auswahl auf den Netflix UK Ergänzungen basieren, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Informationen suchen.

Chef's Table: Nudeln - 2. Oktober

Die kunstvolle Doku-Doku-Serie kehrt mit einer neuen Staffel zurück, die sich insbesondere auf Nudeln konzentriert. Das mag zwar ein bisschen nach Nische klingen, aber erwarten Sie eine Saison, die sich mit der asiatischen Küche und den Pasta-Meistern aus Italien beschäftigt.

Heartstopper: Staffel 3 - 3. Oktober

Es gibt nur wenige Serien, die beim Netflix-Publikum eine so große Fangemeinde haben wie Heartstopper. In dieser Staffel, die diesen Monat zurückkehren wird, vertieft sich die Beziehung von Charlie und Nick und sie müssen sich der bisher anspruchsvollsten emotionalen Herausforderung stellen.

Das steckt drin - 4. Oktober

Ein verrückter Streifen für die gruselige Jahreszeit. It's What's Inside ist ein komödiantischer Thriller, der mit Horror-Tropen spielt und eine junge und objektiv attraktive Besetzung mit psychologischen Schrecken konfrontiert, als sie mit einem ungewöhnlichen und mysteriösen Koffer konfrontiert wird.

Vom 5. bis 9. Oktober

Man kann zwar argumentieren, dass Netflix in letzter Zeit mit seinen Bemühungen um Sportdokumentationen etwas über Bord gegangen ist, aber das hält den Streamer nicht davon ab, eine neue Serie zu produzieren, die sich auf fünf der größten Namen der NBA konzentriert, die versuchen, in einer Saison Meister zu werden.

Tomb Raider: Die Legende von Lara Croft - 10. Oktober

Netflix setzt seine Bemühungen fort, in diesem Monat verschiedene prominente Videospielserien in Anime und animierte Werke zu adaptieren, indem es sich mit Crystal Dynamics zusammengetan hat, um eine Serie zu produzieren, die auf der Tomb Raider selbst basiert, Lara Croft. Diese Serie spielt nach den Ereignissen der jüngsten Action-Adventure-Trilogie und zeigt Hayley Atwell als Stimme der titelgebenden Gaming-Ikone.

Outer Banks: Staffel 4 Teil 1 - 10. Oktober

Eine weitere wiederkehrende Serie in diesem Monat.Outer Banks In der vierten Staffel werden die jungen Darsteller einige Jahre nach der vorherigen Handlung ihr Leben erkunden, nachdem ihre berühmte Goldjagd zu Ende gegangen ist. Dies wird jedoch nur die erste Saisonhälfte sein, da die zweite im November eintreffen wird.

Lonely Planet - 11. Oktober

Laura Dern und Liam Hemsworth spielen die Hauptrollen in einem romantischen Netflix-Drama. Müssen wir noch mehr sagen? Lonely Planet befindet sich Derns Romanautorin auf dem Weg zu einem Schriftsteller-Retreat in Marokko, wo sie einen strammen jungen Mann, gespielt von Hemsworth, kennenlernt und sich Hals über Kopf in ihn verliebt.

Aufstand - 11. Oktober

Hin und wieder produziert Netflix eine lokal ausgerichtete Serie, die die Aufmerksamkeit von Zuschauern außerhalb der Heimatregion auf sich zieht. Für Oktober scheint dies Uprising zu sein, ein südkoreanischer Actionstreifen, der zwei Kindheitsfreunden folgt, die sich nach einem Krieg auf gegnerischen Seiten als Feinde treffen, was zu emotional herausfordernden Konflikten führt.

The Lincoln Lawyer: Staffel 3 - 17. Oktober

The Lincoln Lawyer kehrt diesen Monat ebenfalls zurück. Nach einer langen Wartezeit nach den Ereignissen von Staffel 2 öffnet Mickey Hallers Anwaltskanzlei wieder ihre Türen, aber nicht alles ist in Ordnung, denn die Herausforderungen und der Stress des Lebens holen den titelgebenden Protagonisten stetig ein.

Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance - 17. Oktober

Eine animierte Actionserie, die den Krieg der Fraktionen Principality of Zero und der Earth Federation dokumentiert, ein Krieg, in dem verheerende Mechs gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen. Was eine sehr einfache und breit angelegte Handlungsprämisse angeht, gibt es nicht viel, was uns nicht auf das neueste animierte Gundam-Projekt gespannt macht.

Frau der Stunde - 18. Oktober

Anna Kendrick wird diesen Monat ihr Regiedebüt vorstellen, wenn Woman of the Hour erscheint. Dieser spannende Streifen folgt einer jungen Frau in den 70er Jahren, die nach dem Gewinn eines Platzes in einer TV-Dating-Show entdeckt, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hat, der tief in eine jahrelange Mordserie verwickelt ist.

Zeitschnitt - 30. Oktober

Ein weiteres Horrorprojekt, das kurz vor dem gruseligsten Tag des Jahres auf den Markt kommt. Time Cut folgt einem Teenager-Mädchen, das in die frühen 2000er Jahre zurückreist, um einen brutalen Mörder daran zu hindern, ihre Schwester brutal zu ermorden. Aber wie wir alle wissen, öffnet die Einmischung in die Zeit eine ganz andere Büchse voller Würmer, die sie bald selbst entdecken wird...

Der Diplomat: Staffel 2 - 31. Oktober

Um den Monat abzurunden, haben wir noch eine letzte wiederkehrende Serie. Keri Russell ist zurück in der Hauptrolle dieses Politthrillers, in dem sie nach den Ereignissen der überwältigenden ersten Staffel die Aufgabe hat, beschädigte Beziehungen wieder zusammenzufügen und gleichzeitig mit neuen globalen Bedrohungen fertig zu werden.