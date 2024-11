Netflix: Was gibt es im November 2024 zu sehen?

HQ

Es ist ein neuer Monat und das bedeutet, dass wir eine ganze Reihe von Neuzugängen auf Netflix zu sehen haben. Im November startet der Streaming-Riese mit einigen verschiedenen Angeboten, die zusätzlich zu den erwarteten Nachfolgestaffeln und aufregenden zusätzlichen Originalen ergänzt werden. Unnötig zu erwähnen, dass es diesen Monat auf Netflix viel gibt, worauf man sich freuen kann.

Bevor wir uns mit den Neuzugängen befassen, noch ein kurzer Haftungsausschluss: Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schaut vor Ort nach genauen Daten und Informationen.

Meet Me Next Christmas - 6. November

In dieser Liebeskomödie sucht Christina Milian während einer Reise zum Pentatonix Christmas Eve Concert nach ihrer perfekten Romanze.

Outer Banks: Staffel 4 - Teil 2 - 7. November

Die zweite und letzte Hälfte der Teenie-Drama-Serie. Die Bande muss sich weiterhin mit den Auswirkungen ihrer Karriere als berühmter Schatzsucher und der knappen finanziellen Belastung auseinandersetzen, die mit der Neuerschaffung von Poguelandia einhergeht.

HQ

Arcane: Saison 2 - 9. November

Die zweite und letzte Staffel dessen, was oft als die beste Videospiel-Adaption aller Zeiten gelobt wird. Die League of Legends -Serie kehrt zurück, um die explosiven Handlungsstränge zu erkunden, die sich in der aufregenden ersten Staffel entfaltet haben, während sie gleichzeitig die Champions von Vi, Jinx, Jayce, Viktor, Ekko, Heimerdinger und mehr weiterentwickelt.

HQ

Heißer Frost - 13. November

Schon wieder ein Urlaubsfilm. In diesem Film spielt Lacey Chabert Cathy, eine Witwe, die es schafft, einen Schneemann zum Leben zu erwecken.

Emilia Perez - 13. November

Ein mehrsprachiges Krimidrama. In diesem Film führen Zoe Saldana und Selena Gomez eine bunt gemischte Besetzung an und treten in diesem Musikfilm über einen Unterweltboss auf, der versucht, das gefährliche Leben des Verbrechens hinter sich zu lassen und sicher in den Ruhestand zu gehen.

HQ

Sprint: Saison 2 - 13. November

Die zweite Staffel einer der vielen Sport-Doku-Serien von Netflix. Sprint verfolgt das Leben einiger der talentiertesten und vielversprechendsten Athleten aus der ganzen Welt und begleitet sie während der Olympischen Spiele in Paris.

Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 2 - 15. November

Der zweite Teil der dreiteiligen Finalsaison. Hier muss der Miyagi-Do-Clan sein Können und seinen Wert beim globalen Sakai Takai Turnier unter Beweis stellen, bei dem die besten Dojos, einschließlich der unbezwingbaren Cobra Kai, anwesend sind.

HQ

Jake Paul vs. Mike Tyson - 16. November

Netflix hat das Live-Sportwasser bereits mehrfach getestet, und der nächste an dieser Front wird ein großer Boxkampf zwischen dem ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson und dem Influencer Jake Paul sein.

Unsere Ozeane - 20. November

Barack Obama leiht seine charakteristische Stimme einem weiteren tiefgründigen Dokumentarfilm. Dieses nächste Projekt taucht in die Meere und Ozeane auf der ganzen Welt ein und konzentriert sich auf viele der wunderbaren und unglaublichen Kreaturen, die sie ihr Zuhause nennen.

Die fröhlichen Herren - 20. November

Schon wieder ein Urlaubsfilm. Diesmal ist es Chad Michael Murray, der im Mittelpunkt steht und sein Talent für einen Film zur Verfügung stellt, in dem er einen männlichen exotischen Tänzer spielt, der in einer Wohltätigkeitsshow auftritt, die zur Rettung eines Veranstaltungsortes in einer Kleinstadt geschaffen wurde.

Ein Mann im Inneren - 21. November

Der Schöpfer und Hauptdarsteller von The Good Place ist bereit für ein Wiedersehen in dieser kommenden Comedy-Serie. Basierend auf dem Oscar-nominierten Dokumentarfilm The Mole Agent wurde diese Serie von Mike Schur kreiert und zeigt Ted Danson wieder in der Hauptrolle eines pensionierten Professors, der die Gewässer der Privatdetektive erkundet.

HQ

Spellbound - 22. November

Das größte Angebot an animierten Spielfilmen auf Netflix. Spellbound ist ein Film, in dem Rachel Zegler einer Prinzessin ihre Stimme leiht, die den Auftrag hat, ein großes Abenteuer zu erleben, um ihr Königreich und ihre königlichen Eltern zu retten, nachdem ein Fluch sie in Monster verwandelt hat.

HQ

Die Kaiserin: Staffel 2 - 22. November

Die zweite Staffel des historischen Dramas konzentriert sich auf das Leben von Elisabeth, der Empress of Austria während ihrer Herrschaft im 19. Jahrhundert.

Freude - 22. November

Dieses Biopic befasst sich mit dem allerersten IVF-Baby und wie das bemerkenswerte Joy die Welt verblüffte, indem es der erste Mensch war, der erfolgreich in einem "Reagenzglas" gezüchtet wurde.

Die Klavierstunde - 22. November

Eine Adaption eines Bühnenstücks aus dem Jahr 1987, The Piano Lesson mit Samuel L. Jackson und John David Washington und zeigt die beiden in Rollen, die sich mit Vermächtnis und Ambitionen befassen und wie all dies mit einem wunderschönen Erbstück, einem handgefertigten Klavier, verbunden ist.

Chef's Table: Staffel 7 - 27. November

Im Anschluss an die jüngste Noodles -Saison wird Chef's Table zurückkehren und einige der erstaunlichsten und talentiertesten Namen in der kulinarischen Welt genauer unter die Lupe nehmen.

Unser kleines Geheimnis - 27. November

Der letzte Urlaubsfilm des Monats. Diesmal ist es Lindsay Lohan, die diese Besetzung anführt und als Frau auftritt, die zusammen mit ihrem Ex, gespielt von Ian Harding, ein unangenehmes Weihnachtsfest zusammen verbringen muss, da ihre aktuellen Partner unglaublicherweise Geschwister sind. Wie stehen die Chancen!

HQ

Der Wahnsinn - 28. November

Colman Domingo tritt in dieser Netflix-Serie über einen Experten auf, der während eines kurzen Aufenthalts in den Poconos einen Mord entdeckt und kurz darauf seine Unschuld an einem Verbrechen beweisen muss, das er nicht begangen hat.

HQ

Senna - 29. November

Dieses biografische Sportdrama befasst sich mit einem der talentiertesten, erfolgreichsten und tragischsten Fahrer, die die Formel 1 je gesehen hat. Diese Show wirft einen Blick in das Leben von Aryton Senna und zeigt, wie er sich von bescheidenen Anfängen zu einem Weltmeister und einem der größten Fahrer entwickelte, den die Welt je gesehen hat.