Netflix: Was gibt es im Februar 2023 zu sehen?

Auf dem Weg in den kürzesten Monat des Jahres hat Netflix eine Menge Unterhaltung vorbereitet. Obwohl es nicht viele wirklich schwere Sachen gibt, gibt es immer noch viele interessante und brandneue Shows sowie Filme mit einigen spektakulären Namen in der Besetzung.

Fernsehserie

Lego Friends: Heartlake Stories (Limited Series) - 1. Februar

Gunther's Millions (Limited Series) - 1. Februar

Der 400 Millionen Dollar teure Hund. In den letzten drei Jahrzehnten wurden die Reichtümer des Hundes zu einem riesigen Imperium auf zwei Kontinenten aufgebaut, darunter luxuriöse Villen, ein glamouröses Gefolge und sogar eine Popmusikgruppe. Aber wie jeder gute Welpe Ihnen sagen kann, lohnt es sich immer, ein wenig tiefer zu graben.

Make My Day (Staffel 1) - 2. Februar

The Exchange (Staffel 1) - 9. Februar

Love to Hate You (Staffel 1) - 10. Februar

Dearest (Staffel 1) - 16. Februar

Murdaugh Murders: A Southern Scandal (Staffel 1) - 22. Februar

Die Murdaughs waren eine der prominentesten Familien South Carolinas, aber der Tod des Teenagers Mallory Beach bei einem betrunkenen Bootsunfall begann die Auflösung ihres Erbes. Als Paul Murdaugh - der mutmaßliche Fahrer des Bootes - und seine Mutter Maggie brutal ermordet aufgefunden werden, kommt ein Jahrhundert Korruption, Macht und Vertuschung im Low Country ans Licht.

Formel 1: Fahren, um zu überleben (Saison 5) - 24. Februar

Formel 1: Drive to Survive kehrt am 24. Februar 2023 zurück. Saison 5 bietet beispiellosen Zugang und wird die Fans erneut hinter die Kulissen führen, um aus erster Hand zu erleben, wie sich die Fahrer und Teams darauf vorbereiten, in einer der bisher dramatischsten Saisons des Sports um den Sieg zu kämpfen.

Filme

Come Play - 1. Februar

Newcomer Azhy Robertson spielt Oliver, einen einsamen Jungen, der sich anders fühlt als alle anderen. Verzweifelt auf der Suche nach einem Freund sucht er Trost und Zuflucht in seinem allgegenwärtigen Handy und Tablet. Als eine mysteriöse Kreatur Olivers Geräte gegen ihn einsetzt, um in unsere Welt einzudringen, müssen Olivers Eltern (Gillian Jacobs und John Gallagher Jr.) kämpfen, um ihren Sohn vor dem Monster jenseits des Bildschirms zu retten.

Bill Russell: Legende - 8. Februar

Dein Platz oder meine - 10. Februar

Debbie und Peter sind beste Freunde und totale Gegensätze. Sie sehnt sich nach Routine mit ihrem Sohn in LA; er lebt vom Wandel in New York. Wenn sie für eine Woche Häuser und Leben tauschen, stellen sie fest, dass das, was sie denken, nicht das ist, was sie wirklich brauchen.

Freigeschaltet - 17. Februar

Peter Rabbit 2: The Runaway - 19. Februar

Die Streuner - 22. Februar

Ein perfektes Leben... eine perfekte Lüge... Das perfekt gestaltete Leben einer Frau aus der oberen Mittelschicht beginnt sich mit der Ankunft zweier schattenhafter Gestalten in ihrer Stadt zu entwirren.

Wir haben einen Geist - 24. Februar