Netflix: Was gibt es im August 2024 zu sehen?

HQ

Es ist ein neuer Monat, was bedeutet, dass sich viele von Ihnen zweifellos fragen, was in den kommenden Wochen auf Netflix kommen wird. Lassen Sie mich das Geschehen für einen Moment spoilern und einfach verraten, dass es diesen August viel geben wird, auf das man sich freuen kann, seien es Filme oder Fernsehserien, die alle in einer Vielzahl von Genres existieren.

Bevor wir uns mit der Auswahl befassen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass wir unsere Auswahl auf Netflix' britischen Ergänzungen basieren, was bedeutet, dass es am besten ist, vor Ort nach genauen Informationen zu suchen.

PSA: Wir überspringen diesen Monat unseren begleitenden Disney+-Artikel, denn abgesehen von der Rückkehr von Young Jedi Adventures hat der Streamer im August nur sehr wenig zu berichten.

Instabil (Staffel 2) - 1. August

Rob Lowe und sein Sohn John Owen Lowe kehren für diese Comedy-Serie über ein exzentrisches Tech-Genie zurück, das nach dem tragischen Verlust seiner Frau in eine Depression geraten ist.

Werbung:

Rebel Moon Teil eins & Teil zwei: Director's Cut - 2. August

Die erweiterten Versionen von Zack Snyders größtenteils verzerrten Action-Science-Fiction-Filmen werden zusammen debütieren und fast sechs Stunden Rebel Moon Inhalte mit sich bringen, die es durchzukauen gilt.

HQ

Saving Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film - 2. August

Dieses animierte Abenteuer führt uns zurück unter die Wellen und erlebt die Geschichte, wie Sandy Cheeks auftrat, um Bikini Bottom vor der Verwüstung zu retten. Wie, fragen Sie? Die ikonische Stadt wurde aus dem Ozean geborgen und nun müssen Sandy und SpongeBob sich zusammentun, um sie nach Hause zurückzubringen.

Werbung:

HQ

Die Regenschirm-Akademie (Staffel 4) - 8. August

Die letzte Staffel der Action-Serie. The Umbrella Academy hier wird die Aufgabe haben, die Realität wieder in den Normalzustand zu versetzen, indem sie schließlich ihren Vater besiegen, wenn auch ohne die Hilfe ihrer Kräfte.

HQ

Emily in Paris (Staffel 4 - Teil 1) - 15. August

Die Dramaserie wird erneut zu sehen sein und zeigen, wie sich Lily Collins' titelgebende Emily mit Gabriel zusammentut, um einen Michelin-Stern für ihr Pariser Restaurant zu erhalten.

Die Union - 16. August

Mark Wahlberg und Halle Berry prallen in diesem Actionstreifen, der die Welt der globalen Spionage mit hohem Einsatz erkunden wird, als ehemalige Highschool-Sweethearts aufeinander, die zu Geheimagenten wurden.

HQ

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: Der Film - Teil 1 & 2 - 22. August

Der zweiteilige filmische Moment, der auch effektiv als fünfte Staffel des Sailor Moon -Animes und als letztes Kapitel der Sailor Moon Crystal -Erzählung dient.

Das geheime Leben der Orang-Utans - 22. August

David Attenborough leiht dieser Naturdokumentation seine zeitlose und ikonische Stimme, die einen achtjährigen Orang-Utan bei seinem täglichen Leben in der gefährlichen, aber schönen Wildnis begleitet.

Eingehend - 23. August

Diese Komödie dreht sich um eine Gruppe von Highschool-Neulingen, die an ihrer allerersten Highschool-Party teilnehmen wollen. Erwarten Sie viele wilde Entwicklungen und derben Humor in diesem Film.

HQ

Kaos - 29. August

Jeff Goldblum spielt einen zwiespältigen Zeus, der die Aufgabe hat, Menschen, Götter und alles dazwischen zu beaufsichtigen, in dieser modernen Nacherzählung der griechischen Mythologie vom Schöpfer von The End of the F***ing World.

HQ

Terminator Zero - 29. August

Dieser Anime ist ein offizieller Teil der breiteren Terminator Geschichte und folgt einem Widerstandskämpfer, der in die Vergangenheit geschickt wird, um eine rivalisierende KI zu erschaffen, die es mit Skynet aufnimmt und eine verheerende Zukunft verhindert.

HQ

Die Befreiung - 30. August

In diesem Horrorfilm mit Glenn Close und Stranger Things ' Caleb McLaughlin in den Hauptrollen geht es um eine Familie, die im ländlichen Indiana lebt und sich mit einem vermeintlichen Höllenportal auseinandersetzen muss, das sich in ihrem Haus geöffnet hat.