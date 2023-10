Netflix: Was es im Oktober 2023 zu sehen gibt

HQ

Der gruseligste Monat des Jahres ist da und das bedeutet zweifellos, dass viele von Ihnen nach etwas Interessantem suchen, das sie beobachten können, um die Stimmung an den immer kalteren und dunkler werdenden Abenden hoch zu halten. Es gibt zwar nicht mehr so viele erschreckende Ergänzungen wie in der Vergangenheit, aber Netflix bringt seinen Abonnenten in den kommenden Wochen einige überzeugende neue Projekte, und um sicherzustellen, dass Sie genau damit vertraut sind, haben wir diesen praktischen Artikel erstellt.

Space Jam: Ein neues Vermächtnis - 1. Oktober

LeBron hat die Aufgabe, seinen Sohn in dieser mit Stars besetzten Live-Action-/animierten Fortsetzung aus dem Jahr 2021 vor einer abtrünnigen KI zu retten.

Reptile - 6. Oktober

Benecio Del Toto spielt einen hartgesottenen Detektiv aus Neuengland, bekannt als Tom Nichols, der mit einem Fall betraut wird, der ihn wirklich dazu bringen wird, alles in Frage zu stellen, was er über das Leben weiß.

Der Untergang des Hauses Usher - 12. Oktober

Mike Flanagan ist zurück mit einer neuen Adaption von Edgar Allan Poes Werken in dieser Horrorserie über eine reiche Familie, die ins Rampenlicht gerückt wird, als ihre Erben plötzlich und schockierend sterben.

Spider-Man: No Way Home - 15. Oktober

Tom Holland tut sich im dritten Teil der Spider-Man-Trilogie von Marvel Cinematic Universe mit Tobey Maguire und Andrew Garfield zusammen.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix - 19. Oktober

Der Mann hinter Netflix' Castlevania, Adi Shankar, hat in dieser Anime-Adaption der Blood Dragon-Welt freie Hand mit Ubisofts IPs.

Kreatur - 20. Oktober

Der berühmte Frankenstein-Roman von Mary Shelley erhält in dieser neuen türkischen Adaption einen frischen Anstrich.

Alte Väter - 20. Oktober

Bill Burr schreibt, inszeniert und spielt die Hauptrolle in dieser Komödie über drei Männer mittleren Alters, die ihr Unternehmen an einen Millennial verkaufen und sich in der aktuellen Gesellschaftskultur überfordert wiederfinden.

Leben auf unserem Planeten - 25. Oktober

Morgan Freeman erzählt diese Naturdokumentation, die das Leben von vor Milliarden von Jahren bis in die Gegenwart aufzeichnet.

Pain Hustlers - 27. Oktober

Chris Evans und Emily Blunt spielen die Hauptrollen in diesem Krimidrama, in dem sich ein scheiternder Apothekenmanager und eine kämpfende Mutter zusammentun, um eine örtliche Apotheke zum Zentrum einer kriminellen Verschwörung zu machen.