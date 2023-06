Netflix: Was es im Juni 2023 zu sehen gibt

HQ

Trotz der Tatsache, dass es Sommer ist, scheinen Streamer es wirklich zu genießen, in den wärmeren Monaten eine Schiffsladung aufregender und frischer Inhalte zu veröffentlichen, und bei Netflix ist dies wieder einmal der Fall.

Mit einer Reihe von Neuzugängen, die alle auf den UK-Ergänzungen basieren, sollten Sie diesen Monat auf Netflix auf Folgendes achten.

Fernsehserie:

Diese dreiteilige Doku-Serie untersucht, wie Arnold Schwarzenegger von bescheidenen Anfängen zum Weltstar wurde.

Ich hab noch nie - Staffel 4 - 8. Juni

In der letzten Staffel der Rom-Com-Show navigiert Devi durch das letzte Jahr der High School und all die persönlichen und sozialen Herausforderungen, die das mit sich bringt.

Werbung:

Personalwesen - Saison 2 - 9. Juni

Die Zeichentrickserie ist zurück für ihren zweiten und letzten Ausflug, bei dem eine All-Star-Besetzung den Gefühlsmonstern von Big Mouth ihre Stimmen leiht.

HQ

Werbung:

Unser Planet 2 - 14. Juni

David Attenborough leiht dieser Naturdokumentation, die die vielfältige Welt des Tierreichs zeigen soll, seine Stimme.

Black Mirror - Staffel 6 - 15. Juni

Nach einer vierjährigen Pause kehrt die Sci-Fi-Anthologie von Netflix in einer fünfteiligen Staffel zurück, in der unter anderem Aaron Paul und Salma Hayek die Hauptrollen spielen.

HQ

Bruchpunkt - Teil 2 - 21. Juni

Die Tennis-Doku-Serie kehrt zurück und will weiterhin die Geschichten der besten Tennissportler aus der ganzen Welt in einem ähnlichen Stil wie Formula 1: Drive to Survive erzählen.

Schädelinsel - 22. Juni

Eine Gruppe von Abenteurern erleidet Schiffbruch auf einer mysteriösen Insel, die in dieser Zeichentrickserie von prähistorischen Kreaturen bewohnt wird.

HQ

Der Hexer - Staffel 3 Band 1 - 29. Juni

Henry Cavill ist zurück für seinen letzten Auftritt als Geralt von Riva in der widersprüchlichen Netflix-Adaption der Fantasy-Romane. Um das Time of Contempt-Buch zu adaptieren, wird diese Staffel in zwei Bände aufgeteilt.

HQ

Filme:

Nicolas Cage porträtiert sich selbst in dieser urkomischen Kriminalkomödie mit Pedro Pascal als Nick Cage-Superfan und Millionär.

HQ

Extraktion 2 - 16. Juni

Chris Hemsworth ist zurück als Tyler Rake in dieser actiongeladenen Fortsetzung, in der er eine Familie vor einem georgischen Gangster befreien und beschützen muss.

HQ

Roald Dahls Matilda Das Musical (2022) - 24. Juni

In dieser musikalischen Nacherzählung von Roald Dahls beliebtem Buch erwecken Marshanna Lynch und Emma Thompson die fiktiven Charaktere zum Leben, während Tim Minchin das Drehbuch und den Soundtrack schrieb.

Nimona - 30. Juni

Riz Ahmed und Chloë Grace Moretz spielen die Hauptrollen in diesem Zeichentrickfilm über ein junges Mädchen, das die Unschuld eines Ritters beweisen soll, dem ein Verbrechen angehängt wurde, das er nicht begangen hat.