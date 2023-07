Netflix: Was es im Juli 2023 zu sehen gibt

HQ

Der Juli ist endlich da, und da dies der Fall ist, möchte Netflix eine ganze Reihe von Inhalten für Abonnenten anbieten. Egal, ob es sich um Filme oder Fernsehserien handelt, wir haben einen Blick auf die Neuzugänge des Monats geworfen und die Shows herausgesucht, die es am meisten wert sind, Ihre Zeit in diesen sonnigen, sommerlichen Monat zu investieren - wobei alle Auswahlen auf dem britischen Veröffentlichungsplan von Netflix basieren.

Fernsehserie:

Quarterback - 12. Juli

Das Sportdokumentationsformat Drive to Survive von Netflix wurde in letzter Zeit in einer Reihe anderer Sportarten verwendet, und das letzte, das diese Behandlung erhält, ist die NFL. Quarterback folgt dem Kansas City Chiefs' Patrick Mahomes, Minnesota Vikings' Kirk Cousins und Atlanta Falcons' Marcus Mariota, während sie eine Fußballsaison durchleben.

Sonic Prime (Staffel 2) - 13. Juli

Die blaue Unschärfe ist zurück für den zweiten Auftritt seiner neuesten Zeichentrickserie. Sonic Prime In Staffel 2 reist der Igel durch das Multiversum, um die neuesten Bemühungen des bösen Dr. Eggman zu stoppen.

Zu heiß zum Anfassen (Staffel 5) - 14. Juli

Es ist nicht gerade sehr fesselndes oder intelligentes Fernsehen, aber es hat etwas Unterhaltsames, einem Haufen selbstbesessener, objektiv attraktiver Individuen dabei zuzusehen, wie sie versuchen, sinnvollere Verbindungen zueinander herzustellen.

Sie haben Tyrone geklont - 21. Juli

John Boyega, Teyonah Parris und Jamie Foxx spielen die Hauptrollen in dieser unheimlichen Action-Comedy-Show über ein Trio von Personen, die eine schändliche staatliche Klonanlage entdecken und beginnen, das Geheimnis dahinter zu lüften.

The Witcher (Staffel 3, Band 2) - 27. Juli

Der zweite Band der dritten Staffel der Netflix-Fantasy-Adaption erscheint im Juli, wobei dies das letzte Mal ist, dass Henry Cavill als Weißer Wolf, Geralt von Riva, auftritt.

Filme:

Schlag! - 5. Juli

Dieser Dokumentarfilm erkundet das Leben und die Geschichte der Popband Wham! und zeichnet ihren historischen Aufstieg zu Ruhm und Erfolg zwischen 1982 und 1986 auf.

Die Gesetzlosen - 7. Juli

Pierce Brosnan und Ellen Barkin spielen in dieser urkomischen Komödie die kriminellen Eltern von Nina Dobrev, die ihren zukünftigen Schwiegersohn Adam Devine terrorisieren und verwüsten.

Nistkasten Barcelona - 14. Juli

In Anlehnung an den äußerst populären Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle versucht Bird Box Barcelona eine Familie, die versucht, die wachsende Präsenz von Kreaturen zu überleben, die einst Zeugen eines elenden Schicksals waren.

Der tiefste Atemzug - 19. Juli

Dieser Dokumentarfilm erkundet das Leben der Meistertaucherin Alessia Zecchini und des erfahrenen Sicherheitstauchers Stephen Keenan, während sie trainieren und Meisterschaften und Veranstaltungen unter den Wellen auf der ganzen Welt bestreiten.