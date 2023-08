Netflix versucht zu beweisen, wie viel sie über The Witcher-Bücher wissen, schreibt die Namen der Charaktere falsch

HQ

Am Donnerstag berichteten wir, dass Netflix sich gezwungen sah, das Buchmaterial, auf dem ihre Witcher-Serie basiert, zu vereinfachen und zu verdummen, weil vor allem junge Amerikaner Nuancen oder komplexe Charaktere nicht verstehen. Gleichzeitig reagierte Produzent Javier Grillo-Marxuach auf die Kritik, dass sie sich nicht um die Bücher kümmern, mit einem Tweet, in dem er damit prahlte, wie genau sie die Bücher verfolgt haben. Das Problem ist jedoch, dass die Szene, die er in seinem Tweet beschreibt, nicht mit dem Buch übereinstimmt und auch der Name der Figur, mit der er prahlt, nicht übereinstimmt.

"Für diejenigen, die behaupten, dass wir die Bücher nicht lesen/respektieren, begann der Entwurf der Autoren von The Witcher 306 ABSOLUT damit, dass Dykstra Geralt mit einem Messer festhielt, als er in eine Pflanze pisste. Ich habe die Seiten, um es zu beweisen."

Jetzt heißt die Figur "Dijkstra" und im Buch sind es seine Wachen, die Geralt aufhalten, nicht Dijkstra selbst, und es gibt kein Messer in dieser Szene im Buch. Aber hey Netflix... Einen tapferen Versuch wert.

Quelle!