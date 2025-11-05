Netflix verstärkt sein Krimi-Portfolio mit einer Adaption von Agatha Christies The Seven Dials Mystery

Netflix hat sich zu einem großartigen Ort entwickelt, um Ihren Hunger nach Kriminalromanen und Krimiprojekten zu stillen, denn im Laufe der Jahre haben wir mehrere Knives Out Streifen debütieren sehen, und in diesem Jahr sind die inzwischen abgesagten The Residence und sogar The Thursday Murder Club erschienen. Bald wird ein weiterer Knives Out erscheinen und bald darauf können wir uns auf eine limitierte Serie freuen, die auf Agatha Christies berühmtem Werk The Seven Dials Mystery basiert.

Das Projekt ist einfach als Agatha Christie's Seven Dials bekannt und es handelt sich um eine dreiteilige Miniserie, in der Mia McKenna-Bruce als Lady Eileen "Bundle" Brent auftritt, eine junge Detektivin, die die Aufgabe hat, die Wahrheit hinter einem grausamen Mord in einem Landhaus im England des Jahres 1925 herauszufinden.

In der offiziellen Synopsis heißt es: "England. 1925. Auf einer rauschenden Landhausparty scheint ein praktischer Scherz schrecklich mörderisch schief gegangen zu sein. Es wird an dem unwahrscheinlichsten aller Detektive liegen - der sprudelnden neugierigen Lady Eileen "Bundle" Brent (Bruce) - einen schaurigen Plan zu enträtseln, der ihr Leben verändern und das Geheimnis des Landhauses aufdecken wird. Ein witziges, episches und rasantes Drama der Königin des Verbrechens, Agatha Christie, wird in einer spannenden neuen Version für Netflix zum Leben erweckt."

Seven Dials hat eine ziemlich interessante Besetzung, denn neben McKenna-Bruce sind Helena Bonham Carter und Martin Freeman (zwei Stars aus verschiedenen Sherlock-Holmes-Projekten, von denen eines ein weiteres Beispiel für ein Mystery-Projekt auf Netflix ist, d.h. Enola...), und wann wir mit dieser Miniserie rechnen können, wird sie am 15. Januar Premiere haben. Den Teaser-Trailer könnt ihr unten sehen.