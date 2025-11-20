Netflix verspricht, dass Warner-Bros.-Filme im Kino erscheinen werden, falls die Übernahme zustande kommt

HQ

Wir wissen, dass Warner Bros. zum Verkauf steht, und wir wissen, dass einige große Unternehmen bereits Gebote abgeben. Paramount scheint sehr daran interessiert zu sein, das große Medienunternehmen zu kaufen, aber das gilt auch für Netflix. Der Streamer hat Warner Bros. sogar mitgeteilt, dass seine Filme ihre Kinoveröffentlichungen behalten werden, falls ein Vertrag zustande kommt.

Dies stammt aus einem Bloomberg-Bericht, der besagt, dass Netflix die vertragliche Vereinbarung von Warner Bros. einhalten würde, Filme im Kino zu veröffentlichen, falls der Deal zustande kommt. Das bedeutet, dass wir nicht gezwungen wären, Filme wie Dune und DC zu Hause zu sehen, bevor ihre Zeit vergangen ist.

Angesichts der Tatsache, dass Warner Bros. in den letzten Jahren ein Muster hat, Filme ziemlich kurz nach dem Kinostart digital zu veröffentlichen, könnte man meinen, dass Netflix' Heim-Streaming-Ansatz kein Problem sein würde. Aber wenn große Regisseure wie Denis Villeneuve und Ryan Coogler wieder mit WB oder wer auch immer den Film kauft, zusammenarbeiten, werden sie sich wahrscheinlich viel wohler fühlen, wenn sie wissen, dass ihr Film auf die große Leinwand kommt.