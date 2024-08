Netflix veröffentlicht neuen Trailer zu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

HQ

Wir haben seit der Ankündigung im Jahr 2022 nicht viel über das kommende Tomb Raider-Spiel von Crystal Dynamics gehört, aber wir werden Lara Croft noch in diesem Jahr in Aktion sehen.

Netflix möchte uns daran erinnern, dass die animierteTomb Raider: The Legend of Lara Croft Serie am 10. Oktober auf dem Streaming-Dienst debütieren wird, und hat dies mit einem Teaser-Trailer getan. Es gibt Einblicke in das explosive und aufregende Abenteuer, das auf Sie wartet, und scheint gleichzeitig darauf hinzudeuten, dass Lara sowohl in der Serie als auch im kommenden Spiel queer sein könnte.