Netflix veröffentlicht neuen Trailer zu Lockwood & Co.

Netflix hat soeben einen neuen Trailer zu seiner Fantasy-Thriller-Serie Lockwood & Co. veröffentlicht. Die Prämisse ist, dass Geister London plagen, und es liegt an bestimmten Agenturen, sich um sie zu kümmern, wobei Lockwood & Co. eine dieser Agenturen ist.

Unser Protagonist schließt sich Lockwood & Co. an und obwohl es eine gute Anzahl von kämpfenden Geistern in der Show zu geben scheint, zeigt der Trailer, dass wir nicht nur eine Monster der Woche im Stil einer Prämisse betrachten und dass es anscheinend eine Verschwörung unter den Geisterjagdagenturen gibt.

Der Trailer zeigt eine Menge Action und einige der CGI-Geister, die das Setting bevölkern. Wir bekommen auch einen Blick auf unseren Protagonisten und seine Begleiter, von denen einer der titelgebende Lockwood ist.

Die Serie basiert auf Jonathon Shrouds gleichnamigen Büchern und wird acht Episoden haben. Achten Sie auf Lockwood & Co., wenn es nach Ihrem Ding klingt, wenn es am 27. Januar startet.