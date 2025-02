Netflix veröffentlicht neue Doku-Serie über das Basketballturnier in Paris 2024 und die fünfte Goldmedaille in Folge für die USA

HQ

Basketballfans haben diese Woche etwas zu sehen: Der Streamer hat heute, Dienstag, den 18. Februar, die sechsteilige Dokumentarserie Court of Gold veröffentlicht, die einen exklusiven Einblick in das Olympische Turnier 2024 in Paris bietet, das mit einem Sieg der USA gegen das lokale Team Frankreich endete.

Unter anderem vom Olympic Channel produziert und unter der Regie von Jake Rogal, dem Algo-Produzenten des Michael Jordan-Dokumentarfilms The Last Dance, konzentriert sich Court of Gold auf die Teams aus den USA, Frankreich, Serbien und Kanada, mit Interviews mit Legenden wie Kevin Durant, LeBron James und Steph Curry und jetzt aufstrebenden NBA-Stars wie Shai Gilgeous-Alexander. Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić und Victor Wembanyama.

In Paris gewannen die USA ihre fünfte Goldmedaille in Folge im Basketball der Männer, die Konsolidierung eines unaufhaltsamen Basketballprojekts, bei dem Kevin Durant zum besten Olympia-Scorer aller Zeiten der USA wurde. Durant hat in Episode 2 einen der berührendsten Momente der ganzen Serie, in dem er laut Netflix darüber spricht, was dieser Sport für ihn bedeutet. Ein Muss für Basketball-Fans, jetzt auf Netflix verfügbar.