Netflix veröffentlicht ersten Trailer zu Monster: The Ed Gein Story

Netflix hat den ersten offiziellen Trailer zu Monster: The Ed Gein Story veröffentlicht, dem nächsten Teil von Ryan Murphys gefeierter Anthologie-Serie. Nach dem Erfolg von Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story richtet Murphy sein Objektiv nun auf den berüchtigten Mörder und Grabräuber Ed Gein, dessen brutale Verbrechen in den 1950er Jahren Horrorklassiker wie Psycho, The Texas Chain Saw Massacre und Das Schweigen der Lämmer inspirierten.

Der Trailer bietet einen eindringlichen Einblick, wie der scheinbar ruhige Bauernjunge aus Wisconsin ein makabres Doppelleben verbirgt. Die Zuschauer sehen unheimliche ländliche Landschaften, schockierende Entdeckungen in seinem Haus und einen psychologischen Einblick in den Mann, der einst als "The Plainfield Ghoul" bezeichnet wurde. Die Serie verspricht eine Mischung aus Krimi-Drama und beunruhigendem Horror, die mit Sicherheit ebenso viele Debatten wie Faszination auslösen wird. Monster: The Ed Gein Story feiert am 3. Oktober Premiere und ist auf dem besten Weg, ein weiteres True-Crime-Gesprächsthema zu werden. Die Frage ist nur, ob es mit der Wirkung von Dahmer mithalten kann – die Fans werden es bald herausfinden.