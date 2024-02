Netflix veröffentlicht einen Film in voller Länge kostenlos auf YouTube

In einem Schritt, der gestern Abend viele Leute schockiert hat, hat Netflix einen seiner wichtigsten Filme aus dem letzten Jahr kostenlos auf YouTube veröffentlicht. Dieser Film ist Nimona, der Animationsfilm, der in einer futuristischen mittelalterlichen Welt spielt und von einem Gestaltwandler handelt, der der Sidekick eines Bösewichts werden will.

Nimona erhielt bei seiner Veröffentlichung im Juni letzten Jahres ziemlich hervorragende Kritiken, aber vielleicht bekam er nicht die Aufmerksamkeit, die er hätte bekommen können, da Spider-Man: Across the Spider-Verse zu dieser Zeit immer noch die Animationssphäre dominierte.

Wenn Sie Nimona noch nicht ausprobiert haben oder nach einem Film suchen, den Sie vollständig ansehen können, ohne einen Streamer zu abonnieren, dann sollten Sie diesen Film ausprobieren.