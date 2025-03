Netflix veröffentlicht am 23. April eine Dokumentar-Miniserie über Carlos Alcaraz

HQ

Die Investitionen von Netflix in Sportinhalte sind eindeutig, indem es sich die Übertragungsrechte für Veranstaltungen wie Boxkämpfe oder die US-Rechte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 und 2031, aber auch für Dokumentationen gesichert hat. Wir haben gerade die 7. Staffel des erfolgreichen Drive to Survive erhalten, sowie limitierte Serien über Basketball in Paris 2024 oder die Saudi Pro League.

Dieser Trend wird sich für den Rest des Jahres 2025 fortsetzen, mit Beispielen wie der Vini Jr.-Dokumentation und jetzt einer neuen Dokumentation über Carlos Alcaraz, die am 23. April veröffentlicht wird.

Carlos Alcaraz: My Way ist der Titel der Dokumentarserie, die heute mit einem Teaser enthüllt wurde, der den 21-jährigen Tennisspieler mit einem Tattoo zeigt, das das Veröffentlichungsdatum verrät. Die Miniserie wurde während der gesamten Saison 2024 gedreht, in der "Carlitos" Roland Garros und Wimbledon gewann, obwohl er in der ATP-Rangliste auf den dritten Platz zurückfiel und vom italienischen Star Jannik Sinner überschattet wurde.

Trotz Sinners Aufstieg zum Star ist der Italiener, der drei Grand Slams gewonnen hat, zwei Jahre älter als Alcaraz. Carlos Alcaraz ist nach wie vor der jüngste Tennisspieler, der in der Open Era die Einzelrangliste anführt.

Unter der Regie von Jorge Laplace startet Carlos Alcaraz: My Way am 23. April auf Netflix. Zwei Tage zuvor hätte Alcaraz die Auszeichnung als Laureus World Sportsman of the Year gewinnen können.

Oscar González Fuentes - Shutterstock

Oscar González Fuentes - Shutterstock