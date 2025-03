Netflix verlängert Drive to Survive um eine achte Staffel

Tolle, aber kaum unerwartete Neuigkeiten für uns alle F1-Fans! Netflix hat offiziell die Verlängerung von Drive to Survive angekündigt, die für eine achte Staffel zurückkehren wird. Dies wurde heute Morgen beim Rennen in Australien deutlich, wo mehrere Netflix-Kamerateams gesichtet wurden.

Die anhaltenden Investitionen in die Formel 1 sind nicht besonders überraschend, da Drive to Survive nach wie vor ein starker Performer ist - im Gegensatz zu vielen anderen Sportdokumentationen von Netflix, die es nicht ganz geschafft haben, das Publikum auf die gleiche Weise zu fesseln. Auch wenn die Zuschauerzahlen leicht gesunken sind, ist die Serie nach wie vor beliebt: Staffel 7 erreichte in der ersten Woche fast 2,6 Millionen Aufrufe.

Der Produzent der Show hat angedeutet, dass sich die neue Staffel mehr auf die neuen Fahrer und die Dynamik zwischen ihnen und den erfahrenen Veteranen konzentrieren wird. Wir können auch mehr von Hamilton und seinen Herausforderungen bei Ferrari erwarten.

Bisher wurde noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Staffel 8 bekannt gegeben. Basierend auf den Vorjahren können wir jedoch davon ausgehen, dass die Premiere um die Tests vor der Saison im nächsten Jahr herum stattfinden wird – in der Regel im März.

Freust du dich auf mehr Drive to Survive?