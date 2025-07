Netflix verdoppelt seine Investitionen in KI inmitten steigender Gewinne und Kontroversen

HQ

Netflix hat offiziell bestätigt, dass es zum ersten Mal generative KI in einer fertigen Originalproduktion eingesetzt hat – konkret in der argentinischen Sci-Fi-Serie El Eternauta. In einer spektakulären Szene, in der ein Gebäude in Buenos Aires einstürzt, wurde der gesamte Effekt mithilfe von KI über die Netflix-hauseigenen Eyeline Studios erzeugt. Laut Co-CEO Ted Sarandos war diese KI-Lösung nicht nur zehnmal schneller als herkömmliche visuelle Effekte – die Szene wäre ohne sie im Rahmen des Budgets der Show "unerreichbar" gewesen.

In einem Interview betonte Sarandos:

"Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass KI eine unglaubliche Chance darstellt, Kreativen dabei zu helfen, Filme und Serien besser und nicht nur billiger zu machen. Es gibt KI-gestützte Creator-Tools. Das sind also echte Menschen, die echte Arbeit mit besseren Werkzeugen leisten. Unsere Schöpfer sehen bereits die Vorteile in der Produktion durch Vorvisualisierung und Aufnahmeplanung und sicherlich durch visuelle Effekte. Früher war es so, dass nur Projekte mit großem Budget Zugang zu fortschrittlichen visuellen Effekten wie De-Aging hatten."

Kurz gesagt, Sarandos sieht KI als ein Werkzeug, das auch in Low-Budget-Filmen und TV-Serien komplexe und visuell beeindruckende Effekte ermöglicht. Gleichzeitig betont er, dass reale Menschen immer noch sehr stark involviert sind und dass KI kein Ersatz ist, sondern eine Möglichkeit, die Storytelling- und Produktionsmöglichkeiten zu erweitern.

Es überrascht nicht, dass dieser Schritt in der Film- und VFX-Branche Besorgnis ausgelöst hat. Während der Hollywood-Streiks im Jahr 2023 waren Arbeitsfragen im Zusammenhang mit KI ein Hauptstreitpunkt. Gewerkschaften warnen davor, dass die Technologie qualifizierte Stellen zu verdrängen droht, und einige Institutionen – wie die spanische Goya-Akademie – haben sogar Beschränkungen für KI-generierte Inhalte in Produktionen eingeführt.

In der Zwischenzeit hat Netflix im zweiten Quartal starke Finanzzahlen vorgelegt: rund 11 Milliarden US-Dollar Umsatz (ein Anstieg von 16 %) und 3,1 Milliarden US-Dollar Gewinn. Das Unternehmen schreibt einen Teil dieses Erfolgs leistungsstarken Titeln wie Squid Game zu, was wiederum weitere Möglichkeiten eröffnet, in KI-Innovationen zu investieren.

Was halten Sie von dem Einsatz von KI in Film und Fernsehen? Laufen traditionelle VFX-Künstler Gefahr, obsolet zu werden – oder ist dies nur ein weiteres Werkzeug im kreativen Werkzeugkasten?

