Netflix veranstaltet ein offenes Casting für Toph in Avatar: The Last Airbender

Die Staffeln 2 und 3 von Netflix' Avatar: The Last Airbender wurden bestätigt, was bedeutet, dass wir mit dieser Live-Action-Adaption offiziell aufs Ganze gehen. Wir werden einige zusätzliche Darsteller brauchen, um dem Kader beizutreten, und der wohl größte Name, der ausgelassen wurde, ist Toph.

In der Originalserie ist Toph ein blindes Mädchen aus dem Erdreich, das eine der stärksten Bändigerinnen überhaupt ist. Sie ist ein Fan-Favorit, und so gibt Netflix jedem Fan die Chance, in einem offenen Casting-Aufruf Toph zu werden.

Im Casting-Aufruf stellen wir fest, dass die Figur in der Live-Action-Show als Mitte bis Ende der Teenagerjahre beschrieben wird, eine Abkehr von ihrem animierten Aussehen, da sie in der Originalserie im gleichen Alter wie Aang ist.

Wirst du deinen Hut in den Ring werfen, um Toph zu spielen? Leider glaube ich als weißer Mann in seinen Zwanzigern, dass ich keine Chance habe.