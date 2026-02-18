Netflix unterstützt Warner Bros. und Paramount und nimmt Seedance 2.0 AI ins Visier

HQ

Seit künstliche Intelligenz wirklich ins globale Rampenlicht getreten ist, haben wir gesehen, wie die Technologie eine Vielzahl lizenzierter Produkte nutzt, um eigene Projekte auf Basis von Figuren, Geschichten und sogar realen Menschen zu entwickeln, für die sie keine Lizenz besitzt. Dies hat viele dazu veranlasst, sich zu wehren, wobei Schauspieler Streiks starten, um einen besseren Schutz gegen KI zu gewährleisten, während Produktionsriesen rechtliche Schritte einleiten, um die unrechtmäßige Nutzung ihrer Immobilien zu verhindern.

Die neueste Entwicklung auf diesem Gebiet dreht sich um die KI namens Seedance 2.0, eine Technologie, die dem TikTok-Besitzer ByteDance gehört. Die KI wurde verwendet, um alle möglichen nicht lizenzierten Projekte zu erstellen, wobei Warner Bros. und Paramount mit rechtlichen Schritten gedroht haben, falls dies so weitergeht. Nun hat sich Netflix dieser Entscheidung angeschlossen, unterstützt seine Produktionskonkurrenten und schickt ByteDance eine Unterlassungserklärung wegen der KI.

Laut Deadline hat Netflix in einem zweiseitigen Brief erklärt, dass es "nicht tatenlos zusehen wird, wie ByteDance unser geschätztes geistiges Eigentum als freie, gemeinfreie Clipart behandelt", mit besonderem Schwerpunkt darauf, KI-generierte Inhalte basierend auf Stranger Things, KPop Demon Hunters, Squid Game und Bridgerton, einigen der derzeit größten Franchises, zu entfernen.

Tatsächlich spricht Netflix speziell über jede dieser Franchises und weist darauf hin, dass es "unautorisierte Darstellungen von Staffel 4-Inhalten" für Bridgerton gibt, die "spezifische, erzählerisch wichtige Kostüme wie Sophie Baeks Kleid "Lady in Silver" widerspiegeln. Was Stranger Things betrifft, möchte Netflix "High-Fidelity-Reboots des Serienfinales" entfernen, und wenn man sich Squid Game anschaut, verlangt die Anfrage, dass "generierte Nachstellungen der "Red Light, Green Light"-Sets und der ikonischen Young-hee-Puppe" sowie "unautorisierte Crossovers" gelöscht werden. Und zuletzt bei KPop Demon Hunters ist es der "spezifische visuelle Stil und die Charakterdesigns", die Netflix entfernen möchte.

Netflix fügt in seiner Erklärung hinzu, dass es "ByteDance nie autorisiert hat, unsere Inhalte zur Erstellung dieser Bilder oder Videos zu verwenden. Die Aktivitäten von ByteDance sind vorsätzlich und stellen eine direkte sowie sekundäre Urheberrechtsverletzung dar. Die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke, um ein konkurrierendes kommerzielles Produkt zu schaffen, insbesondere eines, das das Original wiedergibt, ist nicht durch Fair Use geschützt."

Was Netflix als nächste Schritte erwartet, so gibt es an, dass generative Inhalte eingestellt, verletzter Inhalt entfernt werden, alle Verstöße identifiziert und schließlich der Zugang von Dritten zu Seedance entfernt wird.

Stimmen Sie den Forderungen von Netflix zu?