Untamed von Netflix erhält vorzeitige Verlängerung von Staffel 2

Viele Netflix-Serien können sich nicht den Luxus leisten, für eine zweite Staffel zurückzukehren, und andere werden monatelang in der Schwebe gelassen, bevor der Streamer eine Entscheidung über ihre Zukunft trifft. Dies ist bei Untamed nicht annähernd der Fall, da die von Eric Bana geleitete Dramaserie bereits grünes Licht für eine zweite Episodenrunde erhalten hat.

Obwohl Untamed erst am 17. Juli auf Netflix erscheint, wurde es um eine weitere Staffel verlängert, in der Bana und die Serien-Co-Schöpfer Mark L. Smith und Elle Smith wieder zusammenkommen werden. Wir haben noch nicht viele Details zur Handlung, aber uns wurde gesagt, dass es nach Staffel 1 weitergehen wird, wenn Kyle Turner den Yosemite-Nationalpark verlässt und sich auf den Weg macht, was kathartisch klingen mag, wenn man bedenkt, was er durchgemacht hat, aber uns wurde gesagt, dass Turner in Staffel 2 auch wieder "sehr unangenehm" sein wird.

Mark L. Smith kommentiert: "Elle und ich haben es uns als eigenständige Episode mit sechs Episoden vorgestellt. Aber je mehr wir uns darauf einließen, desto mehr war es einfach eine großartige Besetzung... Es war einfach so: 'Oh ja, wie halten wir das am Laufen?' "

Elle Smith fährt dann fort: "Wir haben Yosemite gemacht. Was ist der nächste Park, der sich anders anfühlen könnte? Jeder Nationalpark hat eine so unterschiedliche kulturelle Identität, geographische Identität. Die Möglichkeit, diese Orte durch den Fall und durch Turners Reise zu erkunden, ist das Faszinierende an uns."

Der neue Park der Wahl ist unklar, aber M. Smith erweitert mit: "Wir werden sicherstellen, dass wir ihn mit Charakteren bevölkern, die interessant sind und ihm sowohl im Guten als auch im Schlechten helfen."

Bist du gespannt auf mehr Untamed ?