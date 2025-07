Netflix und Ubisoft arbeiten gemeinsam an einer Live-Action-Serie Assassin's Creed

Netflix und Ubisoft arbeiten schon seit einiger Zeit zusammen, was dazu führte, dass Projekte wie Rainbow Six: Smol auf der Streaming-Plattform ankamen, und schlug einmal auch Pläne für ein Assassin's Creed -Spiel vor, das nie irgendwohin ging, oder besser gesagt, noch nicht gegangen ist. Für diejenigen, die gehofft haben, dass dies zum Tragen kommen würde, gibt es grünes Licht, denn das französische Spieleunternehmen und der Streaming-Dienst werden gemeinsam an einer Live-Assassin's Creed Action-Serie arbeiten.

Ja, die Serie wurde angekündigt und wird von Westworld Showrunner Roberto Patino und Halo Showrunner David Wiener kreiert, die beide auch als Showrunner und ausführende Produzenten an dem Projekt beteiligt sein werden.

Was wir von der Serie erwarten können, erfahren wir in einer Pressemitteilung: "Die Live-Action-Serie Assassin's Creed ist ein hochoktaniger Thriller, der sich um den geheimen Krieg zwischen zwei schattenhaften Fraktionen dreht: Die eine will die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation bestimmen, die andere kämpft um den freien Willen. Die Serie begleitet die Charaktere durch entscheidende historische Ereignisse, während sie darum kämpfen, das Schicksal der Menschheit zu gestalten."

Wir wissen auch, dass das Projekt von Gerard Guillemot, Margaret Boykin und Austin Dill produziert wird, jeweils für Ubisoft Film & Television, plus Matt O'Toole. Wir haben keine weiteren Informationen über das Projekt, aber die Showrunner haben gemeinsam ein kurzes Statement abgegeben.

"Wir sind Fans von Assassin's Creed seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2007. Jeden Tag, an dem wir an dieser Serie arbeiten, sind wir begeistert und demütig von den Möglichkeiten, die Assassin's Creed uns eröffnet. Hinter dem Rahmen, dem Spektakel, dem Parkour und dem Nervenkitzel verbirgt sich eine Grundlage für die wesentlichste Art menschlicher Geschichte - über Menschen, die nach einem Sinn suchen und mit Fragen der Identität, des Schicksals und des Glaubens ringen. Es geht um Macht und Gewalt und Sex und Gier und Rache. Aber vor allem ist dies eine Show über den Wert menschlicher Verbindungen, über Kulturen und Zeiten hinweg. Und es geht darum, was wir als Spezies zu verlieren drohen, wenn diese Verbindungen zerbrechen. Wir haben ein fantastisches Team hinter uns, mit den Leuten von Ubisoft und unseren Champions bei Netflix, und wir sind entschlossen, etwas zu schaffen, das für Fans auf der ganzen Welt unbestreitbar ist."

Darüber hinaus bestätigen Ubisoft und Netflix, dassSplinter Cell: Deathwatch die Zeichentrickserie diesen Herbst Premiere feiern wird.