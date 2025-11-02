Netflix überrascht mit neuem The Witcher-Film mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle

HQ

Die vierte Staffel von The Witcher feierte kürzlich auf Netflix Premiere, und obwohl es noch keinen klaren Konsens unter Fans oder Kritikern gibt, scheint die Ablösung von Henry Cavill der Serie nicht gerade einen Gefallen getan zu haben.

Wenn Ihnen jedoch gefällt, was Netflix bisher serviert hat, können Sie sich auf einen noch größeren Leckerbissen freuen. Der Streamer hat gerade einen neuen Spin-off-Film mit dem Titel The Rats: A Witcher Tale enthüllt - und er ist tatsächlich ab sofort zu sehen verfügbar.

Der Film mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle spielt kurz bevor wir am Ende der dritten Staffel zum ersten Mal mit The Rats bekannt gemacht werden.

"Es ist eine Geschichte darüber, was mit der jüngeren Generation in dieser Welt passiert, die nur versucht zu überleben, während der Kontinent mit Krieg tobt", sagt Showrunnerin Lauren Hissrich.

Einen offiziellen Trailer gibt es noch nicht, aber der Film ist bereits auf Netflix verfügbar.