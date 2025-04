Netflix Tudum 2025 findet Ende Mai live statt

HQ

Jedes Jahr veranstaltet Netflix spezielle Veranstaltungen, bei denen viele seiner bevorstehenden Projekte vorgestellt und mit vielen Informationen darüber geteilt werden. Es gibt jährliche Geeked Weeks, die sich mit Animationen, Anime und weiteren popkulturellen Shows und Filmen befassen, aber auch das jährliche Tudum Showcase, das eine breitere Palette von Netflix-Projekten untersucht. Die nächste Tudum-Show ist noch etwa einen Monat entfernt, denn sie findet am 31. Mai für diejenigen in den USA und am 1. Juni um 1:00 BST / 2:00 MESZ für diejenigen von uns in Europa statt.

Da das immer näher rückt, hat Netflix einen Trailer für die diesjährige Tudum-Show veröffentlicht, in dem eine Sammlung der Filme und Serien bestätigt wird, die in gewissem Umfang zu sehen sein werden. Die vollständige Liste umfasst:



Fröhlicher Gilmore 2



Mittwoch



Wake Up Dead Man: Ein Knives Out Mystery



Einteilig



Tintenfisch Spiel 3



Fremde Dinge 5



Frankenstein



Das UZÜ



Emily in Paris



Liebe ist blind



Äußere Ufer



Die Cheerleader der Dallas Cowboys



Die Lebensliste



WWE



Die eigentliche Tudum-Show findet live in Los Angeles im Kia Forum statt und verspricht "große Stars, exklusive Enthüllungen und dynamische Live-Auftritte", und Sie können sich all dies selbst davon überzeugen, indem Sie die Show zu den angegebenen Zeiten live auf Netflix ansehen.