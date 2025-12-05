Netflix trifft eine offizielle Vereinbarung zur Übernahme von Warner Bros. für satte 82,7 Milliarden Dollar

HQ

Es gab viele Berichte und Gerüchte, dass Netflix der führende Favorit für die Übernahme Warner Bros. war, und offensichtlich hatten sie genau richtig.

Eine Pressemitteilung wurde herausgegeben, in der Netflix bekannt gibt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von Warner Bros. Film- und Fernsehstudios, darunter HBO und HBO Max, für beeindruckende 82,7 Milliarden Dollar getroffen hat.

Dieses Geschäft gilt speziell für jene Bereiche des größeren Warner Bros. Geschäfts, da die Transaktion erst abgeschlossen wird, nachdem Warner Bros. und Discovery Global im dritten Quartal 2026 in getrennte Einheiten aufgeteilt sind, was bedeutet, dass Sie nicht erwarten sollten, Discovery Produkte und geistiges Eigentum als Teil des riesigen Schatztrupfs von Netflix zu sehen.

In der Pressemitteilung heißt es, dass der Deal bei 27,75 US-Dollar pro WBD-Aktie festgelegt ist und dass dies eine Gesamtbewertung ausgleicht, die sogar Microsoft s Übernahme von Activision Blizzard als gering erscheinen lässt (mit 68,7 Milliarden US-Dollar). Das nächste große Problem für Netflix wird sein, diese Übernahme von Handelsverbänden weltweit genehmigen zu lassen, da Befürchtungen bestehen, dass ein solcher Deal zu einer Monopolisierung im Unterhaltungssektor führen könnte.

Netflix Co-CEO Ted Sarandos hat erklärt: "Unsere Mission war es immer, die Welt zu unterhalten. Indem wir Warner Bros.' unglaubliche Bibliothek an Serien und Filmen – von zeitlosen Klassikern wie Casablanca und Citizen Kane bis hin zu modernen Favoriten wie Harry Potter und Freunden – mit unseren kulturprägenden Titeln wie Stranger Things, KPop Demon Hunters und Squid Game kombinieren, können wir das noch besser machen. Gemeinsam können wir dem Publikum mehr von dem geben, was es liebt, und das nächste Jahrhundert des Geschichtenerzählens prägen."

Es heißt, dass Netflix erwartet, dass Warner Bros. weiterhin "die aktuellen Aktivitäten beibehält und auf seinen Stärken aufbaut, einschließlich Kinoveröffentlichungen für Filme." Dennoch deutet die Formulierung darauf hin, dass Netflix bald mit HBO Max -Inhalten ergänzt werden wird, etwas, das es bieten will, indem es "seine Pläne für Verbraucher optimiert, Verbesserungen der Sehoptionen und Erweiterung des Zugangs zu Inhalten." Darüber hinaus ist mit einer erweiterten Produktionskapazität für Netflix insbesondere in den USA zu rechnen und " mehr Mitglieder zu gewinnen und zu halten, mehr Engagement zu steigern sowie zusätzliche Einnahmen und Betriebseinnahmen zu generieren."

Die Transaktion soll von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt worden sein und soll in etwa 12 bis 18 Monaten abgeschlossen werden. Wie sich das auf die ständig steigenden Kosten eines Netflix -Abonnements auswirkt, ist ein Albtraum, den wir jetzt alle erleiden müssen...