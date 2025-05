Netflix-Trailer zeigt Dokumentation zur OceanGate-Katastrophe

Wir alle erinnern uns an den OceanGate-Vorfall. Es ereignete sich erst vor ein paar Jahren, im Juni 2023, und fünf Menschen verloren ihr Leben, nachdem sie an einer U-Boot-Fahrt teilgenommen hatten, um das Wrack der Titanic zu untersuchen.

Das Titan-U-Boot implodierte, und laut Experten in der neuen Netflix-Dokumentation Titan: The OceanGate Disaster war es eine mathematische Gewissheit, dass die Reise nicht nach Plan verlaufen würde. Während wir die Ereignisse kennen, die stattgefunden haben, versucht diese neue Netflix-Dokumentation zu untersuchen, warum sie passiert sind.

"Titan: The OceanGate Disaster untersucht das Bestreben von CEO Stockton Rush, der nächste Milliardär und Innovator zu werden, und das zum Scheitern verurteilte Unterwasserunternehmen, das den Preis von Ambitionen in den Tiefen des Ozeans in Frage stellte", heißt es in der offiziellen Logline. Schauen Sie sich den Trailer unten an, um mehr zu erfahren. Titan: The OceanGate Disaster kommt am 11. Juni auf unsere Bildschirme.

