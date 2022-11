Netflix' The Sandman bekommt eine zweite Staffel

HQ

Wir können nicht sagen, dass wir schockiert oder auch nur im Geringsten überrascht sind, wenn man bedenkt, wie großartig und beliebt die erste Staffel von Netflix' The Sandman war... Trotzdem freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Serie nun für eine zweite Staffel verlängert wurde.

Neil Gaiman, der den ursprünglichen Comic geschaffen hat, auf dem die Serie basiert, und auch ausführender Produzent war, wird weiterhin beteiligt sein, um sicherzustellen, dass The Sandman seiner Vision treu bleibt, und er schreibt:

"Es gibt einige erstaunliche Geschichten, die auf Morpheus und den Rest von ihnen warten ... Jetzt ist es an der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Es steht ein Familienessen bevor... Und Luzifer wartet darauf, dass Morpheus in die Hölle zurückkehrt."

Es gibt keine Bestätigungen, wann wir mehr erwarten können, aber 2023 scheint unwahrscheinlich, und 2024 ist wahrscheinlich eine sicherere Wette. Freust du dich auf weitere Abenteuer mit Lord Morpheus?