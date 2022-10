Netflix' The Midnight Club ist bereits Weltrekordhalter

HQ

Der Midnight Club hat gerade erst auf Netflix Premiere gefeiert und bereits einen Guinness-Weltrekord gebrochen. Der Preis geht an die Show für die meisten Jumpscares aller Zeiten in einer einzigen Episode des Fernsehens, und die fragliche Episode, die den Preis gewonnen hat, ist der erste Ausflug der Show, The Final Chapter.

Wie von Deadline berichtet, hat Guinness den Rekord bereits bestätigt und dem Co-Schöpfer der Serie, Mike Flanagan, und dem Team hinter der Show ein Zertifikat zur Verfügung gestellt, aus dem hervorgeht, dass die Episode satte 21 Jump Scares enthielt, obwohl die Episode nur 58 Minuten lang war.

Flanagan hat seitdem über die Platte gesprochen, wo er sagte: "Meine ganze Karriere habe ich völlig auf Jump Scares als Konzept gesetzt, und ich wollte sicherstellen, dass es auch an mich gebunden ist, genauso wie an die Show, an Netflix und an uns alle, die wir das jedem zugefügt haben. Jetzt habe ich meinen Namen im Guinness-Buch der Rekorde für Jump Scares, was bedeutet, dass ich das nächste Mal, wenn ich die Notiz bekomme, sagen kann: "Weißt du, als derzeitiger Weltrekordhalter für Jump Scares glaube ich nicht, dass wir hier einen brauchen." "

Der Midnight Club ist eine Serie über fünf todkranke Personen in einem Hospiz, die sich um Mitternacht versammeln, um Horrorgeschichten auszutauschen. Die Show hat 10 Episoden, wobei alle derzeit auf Netflix verfügbar sind.