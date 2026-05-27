Netflix teilt den ersten Trailer für Enola Holmes 3 vor der Premiere im Juli

Es ist fast Zeit für den dritten Teil der Netflix-Enola-Holmes-Filmreihe, denn die Live-Action-Mystery-Abenteuer-Saga wird diesen Sommer mit einem neuen Film erweitert, in dem Millie Bobby Brown in ihrer Hauptrolle als Titelheldin zurückkehrt, unterstützt von Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter und Himesh Patel.

Mit dem nächsten Kapitel, einfach bekannt als Enola Holmes 3, das am 1. Juli auf Netflix startet, hat der Streamer nun den ersten offiziellen Trailer zum Film geteilt, in dem wir einen Vorgeschmack auf die Handlung bekommen, die sich darum dreht, dass Enola ihren Partner Tewkesbury am Altar zurücklässt, um ihren Bruder Sherlock zu retten. der laut Dr. Watson offenbar entführt wurde.

Die Handlungszusammenfassung fügt hinzu: "Tis I do?! Das von der Kritik gefeierte 'Enola Holmes'-Franchise ist zurückgekehrt und führt Enola weit weg von London, wo persönliche und berufliche Träume in einem Fall kollidieren, der verworrener und gefährlicher ist als jeder, dem sie je gegenüberstand."

Regie führte Philip Barantini aus Adolescence, Enola Holmes 3 s erster Trailer ist unten zu sehen.