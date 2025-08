Netflix teasert One Piece Day mit einem neuen Bild aus Staffel 2 der Live-Action-Show an

HQ

In Anbetracht des massiven Erfolgs, den One Piece verzeichnete, als es in einer Live-Action-Form auf Netflix erschien, fühlt es sich ein wenig enttäuschend an, dass wir bereits zwei Jahre auf eine Fortsetzung gewartet haben und bis 2026 warten müssen, bis sie tatsächlich zurückkehrt. Der Streamer war jedoch im Vorfeld der zweiten Staffel sehr aktiv darin, mehr von der Serie zu teasern und zu zeigen, und jetzt ist das Gleiche wieder passiert.

Ein neues Bild wurde geteilt, das uns einen weiteren Blick auf Inaki Godoys Monkey D. Ruffy, Emily Rudds Nami, Mackenyus Zoro, Jacob Romeros Usopp und Taz Skylars Sanji gibt.

Aber das ist noch nicht alles, das Bild kam mit einem kleinen Teaser, der uns mitteilte, dass wir große Neuigkeiten und Informationen für One Piece Day erwarten würden, die jährliche Feier, die für 2025 zwischen dem 9. und 10. August stattfinden wird. Vielleicht sollten wir einen neuen Trailer und vielleicht sogar (hoffentlich) einen Premierentermin für die nächste Episode erwarten, die angeblich Ende letzten Jahres abgeschlossen ist.