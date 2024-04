Netflix' Strategie für zukünftige Filme: mehr Publikum, weniger Autoren

HQ

Die Inhalte von Netflix können nie wirklich als Autorenfilmer bezeichnet werden. Sicher, es gibt den einen oder anderen Film, der vielleicht nicht die größte Anziehungskraft hat, aber wenn Sie nicht wirklich in die dunkelsten Tiefen dessen eintauchen, was Netflix zu bieten hat, werden Sie wahrscheinlich leicht verdauliche Inhalte an der Spitze seiner Marketing-Pushs finden.

Und so wird es auch bleiben, so scheint es. Laut der New York Times konzentriert sich Dan Lin, der neue Filmchef von Netflix, darauf, eine breitere Palette von Veröffentlichungen auf den Markt zu bringen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit das Publikum und die große Abonnentenbasis anziehen.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie auf mehr Investitionen in Filme gehofft haben, die wirklich die Hingabe eines Schöpfers an sein Handwerk zeigen, sich woanders umsehen müssen. Seit einiger Zeit scheint es, dass sich viele Streamer mehr auf Inhalte und Franchises als auf das verlagert haben, was man auch nur im Entferntesten als Auteur bezeichnen kann, aber selbst wenn sich der Fokus mehr und mehr in Richtung Mainstream verschiebt, wird es immer noch Diamanten unter den Rohdiamanten geben.