Netflix strahlt Resident Evil: Infinite Darkness ab 8. Juli aus

Die neue Resident-Evil-Serie Resident Evil: Infinite Darkness wird am 8. Juli auf Netflix ausgestrahlt. Capcom und der Streaming-Anbieter haben diese Woche einen weiteren Trailer für dieses Projekt veröffentlicht, der uns zwischen wirtschaftspolitischen Intrigen und schlecht beleuchteten Gängen hin und her wirft. Dass Claire und Leon in diesem Anime neuen Gefahren gegenübersehen, das dürfte in jedem Fall klar sein. Leider scheint ihre Zukunft nicht deutlich rosiger auszusehen als die gemeinsame Vergangenheit... Was haltet ihr vom Animationsstil?