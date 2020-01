Netflix strahlt Dragon-Quest- und Ni-no-Kuni-Filme in Deutschland aus

2020 startet für Fans japanischer Animationsfilme spannend, da Netflix einige Überraschungen für Anime-Fans in Arbeit hat. Videospielliebhaber dürfen sich über zwei neue Lizenzen freuen, von denen uns eine bereits in wenigen Wochen begrüßt. Der japanische Kinofilm zu Ni no Kuni, der erst vor einem halben Jahr in den Kinos startete, wird ab dem 16. Januar im Abonnement des Anbieters ausgestrahlt. Es geht grundlegend um die zauberhafte Welt der beiden Games, allerdings wird eine andere Geschichte erzählt. Ein Teil der Mitarbeiter von Studio Ghibli nahm aktiv an der Produktion dieses Vorhabens teil.

Darüber hinaus haben wir bemerkt, dass Dragon Quest: Your Story ebenfalls in Kürze auf Netflix zu sehen sein wird. Der Film widmet sich dem fünften Ableger der Videospielserie, obwohl das Drehbuch nur lose von diesen Ereignissen inspiriert wurde. Der Film hat im Moment noch keinen konkreten Ausstrahlungstermin, trotzdem startet das neue Jahr mit solchen Nachrichten nicht nur für Anime-Fans vielversprechend.