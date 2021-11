Netflix stellt Schauspieler der One-Piece-Live-Action-Serie vor

HQ

Netflix hat in den letzten Jahren nicht nur an der Gaming-Welt großes Interesse gezeigt, denn auch Anime- und Manga-Adaptionen stehen beim Streaming-Anbieter hoch im Kurs. Nachdem man sich dort in letzter Zeit unter anderem auf Cowboy Bebop und Avatar - Der Herr der Elemente konzentriert hat, ist nun ein weiterer Gigant an der Reihe - One Piece. Fast zwei Jahre nach der Ankündigung des Projekts durch das Streaming-Unternehmen haben wir nun erfahren, wer die Hauptrollen in der Live-Action-Serie basierend auf den Werken von Eiichiro Oda spielen wird. Der japanische Autor macht allerdings klar, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Serie wirklich Gestalt annimmt.