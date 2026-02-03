Netflix stellt im März die PS3-Unterstützung ein.

HQ

Manchmal kann eine Spielkonsole leider eher als Streaming-Gerät dienen. Vielleicht hatte Don Mattrick damals recht. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nutzen wir alle unsere Konsolen inzwischen für verschiedene Zwecke, aber ein großer Streamer wird bald die klassische PS3 aufgeben.

Wie PlayStation Lifestyle mitteilte, postete Reddit-Nutzer u/golfwang999 ein Bild einer Netflix-Benachrichtigung, in der steht, dass die PS3 ab dem 2. März 2026 nicht mehr unterstützt wird. Es gab keinen Grund über Netflix, aber da der Support bereits auf der Nintendo Wii, Wii U und 3DS entfernt wurde, vermuten wir, dass der Dienst nur alte Geräte entfernt.

Es bleibt knapp ein Monat, um Netflix auf deiner PS3 weiter zu nutzen, falls das irgendwie immer noch deine bevorzugte Art ist, deine Lieblingsfilme und -serien zu schauen. Es gibt keine Meldung darüber, dass Netflix die PS4 in nächster Zeit aufgeben wird, also müssen sich die Nutzer dort zumindest keine Sorgen machen.