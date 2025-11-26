Netflix stellt echte Scoops Ahoy Ice Cream Parlor-Geschmacksrichtungen aus Stranger Things auf den Markt

HQ

Wir zählen die Stunden herunter, bis die letzte Staffel von Stranger Things auf Netflix ausgestrahlt wird, da der erste Episodenband bereits morgen, am 27. November, um 1:00 GMT/2:00 MEET auf dem Streamer erscheint. Mit diesem fast bevorstehenden Erscheinen hat Netflix nun eine Reihe echter Eissorten vorgestellt, die für Verbraucher erhältlich sein werden, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass man diese Produkte nur in Walmart Geschäften in den Vereinigten Staaten bekommen kann.

Die Aromen sind Teil einer Marke, die eine Stranger Things Schöpfung widerspiegelt, nämlich Scoops Ahoy Ice Cream Parlor, das Geschäft, in dem Joe Keerys Steve Harrington enge Freunde mit Maya Hawkes Robin Buckley wurde, als beide dort arbeiteten.

Insgesamt gibt es sieben Varianten zur Auswahl, nämlich USS Butterscotch, Chocolate Pudding, Cinnamon Bun Bytes, Triple Decker Extravaganza, Mint Flare, Pineapple Upside Down und The Void, wobei die letzten drei Upside Down -thematische Optionen sind.

Das scheint ein ziemlich episches Vergnügen für eine Staffel zu sein, die auf eine monumentale große Fernsehsaison zusteuert. Wenn sie doch nur breiter verfügbar wären...

