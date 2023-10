Netflix steigt in Live-Sportübertragungen ein

Netflix hat angekündigt, in die Welt der Sportübertragungen einzusteigen. Als Teil einer neuen Live-Serie namens The Netflix Cup wird die Show ein Sportereignis sein, bei dem Athleten aus Formula 1: Drive to Survive und Full Swing in einem 18-Loch-Matchplay-Turnier im Wynn Golf Club gegeneinander antreten in Las Vegas, alles vor dem Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas.

The Netflix Cup wird Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris und Carlos Sainz von der Formel 1 sowie Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa und Justin Thomas von der PGA zeigen.

Die Veranstaltung wird am 14. November 2023 live auf Netflix übertragen, und die offiziellen Fahrer-Golfer-Paarungen und die anderen anwesenden F1- und PGA-Stars werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.