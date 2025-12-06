Netflix startet eine Website, die die Kunst hinter KPop Demon Hunters präsentiert

HQ

Netflix nutzt weiterhin seinen jüngsten astronomischen Hit KPop Demon Hunters, denn nachdem zuvor bestätigt wurde, dass ein Fortsetzungsfilm in Arbeit ist, wurde nun eine kostenlose Website gestartet, die Unmengen an Kunstwerken und in Entwicklung befindlichen Bildern aus dem Animationsfilm zeigt.

Einfach bekannt als The Art of KPop Demon Hunters ist dies eine mehrteilige Website, die jeden einzelnen Teil des Films abdeckt, wobei Konzeptzeichnungen und Bilder mit Beschreibungen und Texten kombiniert werden, die erklären, wie die Entwürfe entstanden sind.

Wir lernen die Figuren noch tiefer kennen, sehen, wie einige der Darstellungen gestaltet wurden, bekommen Einblicke in das lecker aussehende Essen, stoßen auf einige der Dämonen und mehr. Es ist eine wahre Schatztruhe an Kunstwerken und kreativer Vision, und man kann alles sehen, ohne einen Cent auszugeben.

Falls Sie Netflix ' größten Film aller Zeiten noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich hier unsere Rezension zu KPop Demon Hunters an.