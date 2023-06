Netflix' Squid Game fügt seiner Besetzung acht neue Stars hinzu

HQ

Die zweite Staffel von Netflix's Squid Game hat laut The Hollywood Reporter acht neue Schauspieler enthüllt, die der Show beitreten.

Die acht neuen Akteure sind Choi Seung-hyun, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Park Gyu-young, Roh Jae-won und Won Ji-an.

Viele dieser Mitglieder dürften koreanischen Netflix-Serienzuschauern bekannt sein, wobei Lee Jin-uk und Park Gyu-young in Sweet Home erschienen sind, Kang Ae-sim in Move to Heaven, und Won Ji-an in D.P..

Sie werden sich wiederkehrenden Darstellern anschließen, darunter Gong Yoo, Hwang Jun-ho, Lee Byun-hun und Lee Jung-jae sowie bereits bestätigte Neuankömmlinge Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun und Yim Si-wan geben ihr Debüt in der zweiten Staffel des Smash-Hits.

Es wird berichtet, dass die Produktion für die Serie noch in diesem Jahr beginnen soll, wobei die Besetzung bereits mit den Vorbereitungen begonnen hat. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk wird die Serie leiten und jede Episode inszenieren und als ausführender Produzent produzieren.