Netflix spendiert Geralt, Ciri und Yennefer eigene Trailer zur The-Witcher-Serie

In zwei Wochen startet die Netflix-Serie zum Videospielfranchise The Witcher und darauf freuen sich sicher viele Fans des Hexers Geralt von Riva. Das US-amerikanische Unterhaltungsunternehmen hat das Marketing übernommen und spendiert den großen Protagonisten ihrer Serie drei neue Trailer. Wir sehen Geralt, Ciri und Yennefer, deren Schauspieler-Counterparts uns in den Videos mehr über die Charaktere erklären, die sie in diesem Format verkörpern. Wer die Spiele schon eine Weile nicht gespielt hat, kann das noch einmal zur Auffrischung nutzen.

